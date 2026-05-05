"Минимальная пенсия" в Германии: сколько получают люди, у которых есть всего 5 лет стажа

Пенсия в Германии: сколько стажа нужно и какой будет сумма выплат
Многие граждане Украины переехали в Германию из-за войны. Поэтому у многих возникают вопросы, существует ли там гарантированная минимальная пенсия, какой стаж нужен для ее получения, на какой доход в евро можно ожидать и могут ли украинцы претендовать на такие выплаты.
О том, есть ли в Германии минимальная пенсия и какие выплаты получат граждане с минимальным стажем в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новости.LIVE со ссылкой на информационный портал Ukrainian in Germany.
Есть ли минимальная пенсия в Германии
В Германии нет фиксированной "минимальной пенсии", которую государство гарантирует каждому гражданину пожилого возраста. Зато за каждый год официальной работы человеку начисляются так называемые пенсионные баллы.
Их количество зависит от уровня дохода: если зарплата примерно равна средней по стране, за год дают 1 балл. Именно эти баллы потом умножаются на фиксированную сумму — и так определяется размер ежемесячной пенсии.
По состоянию на 2026 год один такой балл дает 39 евро в месяц, а это примерно 2012 грн (до уплаты налогов). Соответственно, формула проста: количество накопленных баллов умножается на эту сумму.
Украинцы также могут претендовать на немецкую пенсию. Гражданство здесь роли не играет — ключевое значение имеет официальная занятость и уплата страховых взносов. Это правило одинаково для всех иностранцев, которые легально работают в стране.
Сколько лет стажа нужно иметь, чтобы получать пенсию в Германии
Чтобы получить право на обычную пенсию по возрасту, нужно иметь не менее 5 лет страхового стажа. В этот стаж могут засчитываться не только годы работы, но и:
- добровольные взносы;
- отдельные периоды безработицы;
- периоды ухода за ребенком.
Если человек имеет минимальный стаж (5 лет) — он накапливает примерно 5 баллов. Это дает около 190-200 евро в месяц (9 805-10 322 грн). То есть формально право на пенсию есть, но ее размер будет очень небольшим.
Кто может получать прибавку к пенсии в Германии
Даже при длительном стаже пенсия может быть невысокой, если человек зарабатывал меньше среднего уровня. В таких случаях предусмотрена специальная доплата — Grundrente. Это не социальная помощь, а именно надбавка к уже заработанной пенсии.
Чтобы ее получить, нужно иметь не менее 33 лет стажа (сюда также могут входить периоды ухода за детьми или родственниками) и относительно невысокий средний доход. В то же время, если у пенсионера есть значительные дополнительные доходы, размер этой доплаты могут уменьшить или вообще не назначить.
Например, если человек работал около 38 лет и зарабатывал примерно 60% от средней зарплаты, он может накопить около 22-23 баллов. Это дает ориентировочно 900 евро пенсии (брутто), и дополнительно еще 50-300 евро может составлять доплата Grundrente — в зависимости от конкретных обстоятельств.
Что делать пенсионерам, у которых вообще нет стажа
Если же стажа недостаточно, тогда речь идет не о пенсии, а о социальной помощи — Grundsicherung im Alter. Это отдельная программа поддержки для пожилых людей с низкими доходами, которая не является частью пенсионной системы.
В 2026 году базовая выплата по этой программе составляет примерно 560-600 евро в месяц. Дополнительно государство покрывает расходы на жилье и отопление, поэтому общий уровень поддержки обычно достигает около 900-1100 евро ежемесячно.
Впрочем, при назначении этой помощи учитываются все доходы, сбережения и имущество человека. Кроме того, важный момент: такую социальную поддержку обычно не выплачивают тем, кто постоянно проживает за пределами Германии.
Ранее Новини.LIVE писали, что в Германии ежегодно все больше граждан не могут прожить только на свою пенсию. В 2024-м почти 740 тысяч пожилых людей обратились за соцпомощью — это больше всего за все время. Вообще, по местным меркам, на грани бедности сейчас находится примерно каждый пятый немец старше 65 лет.
Также Новини.LIVE писали, что в мае, чтобы заехать в Германию, иностранцам, в частности украинцам, нужно иметь действующие документы и иногда показать, что есть достаточно денег. Если финансов мало, могут не впустить.