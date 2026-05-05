Главная Экономика Пенсия в Германии: сколько стажа нужно и какой будет сумма выплат

Дата публикации 5 мая 2026 05:45
"Минимальная пенсия" в Германии: сколько получают люди, у которых есть всего 5 лет стажа
Размер "минимальной пенсии" в Германии в мае 2026 года. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие граждане Украины переехали в Германию из-за войны. Поэтому у многих возникают вопросы, существует ли там гарантированная минимальная пенсия, какой стаж нужен для ее получения, на какой доход в евро можно ожидать и могут ли украинцы претендовать на такие выплаты.

О том, есть ли в Германии минимальная пенсия и какие выплаты получат граждане с минимальным стажем в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новости.LIVE со ссылкой на информационный портал Ukrainian in Germany.

Есть ли минимальная пенсия в Германии

В Германии нет фиксированной "минимальной пенсии", которую государство гарантирует каждому гражданину пожилого возраста. Зато за каждый год официальной работы человеку начисляются так называемые пенсионные баллы.

Их количество зависит от уровня дохода: если зарплата примерно равна средней по стране, за год дают 1 балл. Именно эти баллы потом умножаются на фиксированную сумму — и так определяется размер ежемесячной пенсии.

По состоянию на 2026 год один такой балл дает 39 евро в месяц, а это примерно 2012 грн (до уплаты налогов). Соответственно, формула проста: количество накопленных баллов умножается на эту сумму.

Украинцы также могут претендовать на немецкую пенсию. Гражданство здесь роли не играет — ключевое значение имеет официальная занятость и уплата страховых взносов. Это правило одинаково для всех иностранцев, которые легально работают в стране.

Сколько лет стажа нужно иметь, чтобы получать пенсию в Германии

Чтобы получить право на обычную пенсию по возрасту, нужно иметь не менее 5 лет страхового стажа. В этот стаж могут засчитываться не только годы работы, но и:

  • добровольные взносы;
  • отдельные периоды безработицы;
  • периоды ухода за ребенком.

Если человек имеет минимальный стаж (5 лет) — он накапливает примерно 5 баллов. Это дает около 190-200 евро в месяц (9 805-10 322 грн). То есть формально право на пенсию есть, но ее размер будет очень небольшим.

Кто может получать прибавку к пенсии в Германии

Даже при длительном стаже пенсия может быть невысокой, если человек зарабатывал меньше среднего уровня. В таких случаях предусмотрена специальная доплата — Grundrente. Это не социальная помощь, а именно надбавка к уже заработанной пенсии.

Чтобы ее получить, нужно иметь не менее 33 лет стажа (сюда также могут входить периоды ухода за детьми или родственниками) и относительно невысокий средний доход. В то же время, если у пенсионера есть значительные дополнительные доходы, размер этой доплаты могут уменьшить или вообще не назначить.

Например, если человек работал около 38 лет и зарабатывал примерно 60% от средней зарплаты, он может накопить около 22-23 баллов. Это дает ориентировочно 900 евро пенсии (брутто), и дополнительно еще 50-300 евро может составлять доплата Grundrente — в зависимости от конкретных обстоятельств.

Что делать пенсионерам, у которых вообще нет стажа

Если же стажа недостаточно, тогда речь идет не о пенсии, а о социальной помощи — Grundsicherung im Alter. Это отдельная программа поддержки для пожилых людей с низкими доходами, которая не является частью пенсионной системы.

В 2026 году базовая выплата по этой программе составляет примерно 560-600 евро в месяц. Дополнительно государство покрывает расходы на жилье и отопление, поэтому общий уровень поддержки обычно достигает около 900-1100 евро ежемесячно.

Впрочем, при назначении этой помощи учитываются все доходы, сбережения и имущество человека. Кроме того, важный момент: такую социальную поддержку обычно не выплачивают тем, кто постоянно проживает за пределами Германии.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Германии ежегодно все больше граждан не могут прожить только на свою пенсию. В 2024-м почти 740 тысяч пожилых людей обратились за соцпомощью — это больше всего за все время. Вообще, по местным меркам, на грани бедности сейчас находится примерно каждый пятый немец старше 65 лет.

Также Новини.LIVE писали, что в мае, чтобы заехать в Германию, иностранцам, в частности украинцам, нужно иметь действующие документы и иногда показать, что есть достаточно денег. Если финансов мало, могут не впустить.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
