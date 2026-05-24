8 тысяч евро за возвращение на родину: в Германии готовят новую программу для беженцев

В Германии хотят ввести новые стимулы для беженцев, чтобы поощрить их добровольно возвращаться домой. Министерство внутренних дел ФРГ рассматривает возможность запустить единовременные выплаты в 8 тысяч евро для тех, кто согласится уехать.

зі ссылкой на FOCUS.

Кому и какую сумму выплачивает Германия за возвращение домой

Сейчас сирийцы, которые возвращаются на родину, могут получить около тысячи евро помощи. Но из-за сложной системы подсчета выплат процедура занимает много времени и создает дополнительную нагрузку для чиновников. Правительство хочет упростить этот механизм, введя фиксированную сумму.

Глава Федерального ведомства по делам миграции и беженцев Ганс-Экхард Зоммер ранее заявлял, что нынешних выплат недостаточно и вопрос их увеличения давно требует обсуждения.

Почему только повышение выплат не изменит ситуацию

Эксперт по миграционному праву Даниэль Тим поддержал идею больших финансовых стимулов, назвав это логичным шагом. В то же время он считает, что одними деньгами проблему не решить. По его мнению, власти должны также пересматривать статусы защиты и активнее организовывать депортации тех, кто не имеет права оставаться в стране.

Похожую позицию высказал и министр внутренних дел федеральной земли Гессен Роман Посек. Он убежден, что даже большие выплаты могут быть выгодными для государства, если сравнивать их с многолетними расходами на социальную поддержку беженцев.

По его словам, главное — помочь людям без перспективы остаться в Германии организованно вернуться в Сирию и уменьшить нагрузку на социальную систему.

При этом Посек отметил, что добровольное возвращение будет работать только тогда, когда люди будут понимать реальную возможность принудительной депортации.

Почему перспектива повышения выплат за возвращение домой нравится не всем

Инициатива уже вызвала споры среди политиков. Представитель "зеленых" Макс Лакс раскритиковал идею увеличения "премий за возвращение". Он заявил, что ситуация в Сирии до сих пор остается нестабильной, а власти Германии проводят противоречивую политику — сокращают интеграционные программы, но готовы тратить больше денег на репатриацию.

После падения режима Башара Асада в декабре 2024 года боевые действия в Сирии фактически завершились. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее заявлял, что после этих событий основания для предоставления убежища сирийцам в Германии почти исчезли.

Сейчас в Германии проживает более 900 тысяч сирийцев без немецкого гражданства. Более половины из них имеют статус беженца или временное разрешение на пребывание.

