Гражданство Германии для украинцев: какие условия нужно выполнить в 2026 году

Некоторые украинцы за рубежом могут претендовать на получение гражданства. В частности законодательство Германии предусматривает несложные условия для иностранцев, которые хотят оформить местный паспорт. Мы узнали, какие требования должны соблюсти украинцы в 2026 году.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал Handbook Germany.

Гражданство Германии для украинцев

Самое главное условие — соблюсти минимальный срок оседлости, который в Германии составляет 5 лет. Необходимо легально находиться на территории страны, имея вид на постоянное жительство. Беженцы должны знать, что период временной защиты не включается в пятилетний срок.

Другие условия для приобретения гражданства Германии такие:

отсутствие помощи от центра трудоустройства или ведомства социального обеспечения;

знание языка на уровне B1 или выше;

успешная сдача теста на знание общественно-правового устройства Германии или наличие документа об окончании местной школы;

отсутствие судимости за совершение тяжелого уголовного преступления;

признание ответственности страны за Холокост;

наличие не более одного супруга или супруги;

наличие документов, подтверждающих личность (паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о рождении и т.д.).

Что касается финансовой помощи, то выплаты по безработице, жилищная субсидия, денежная поддержка на детей и другие виды социального обеспечения обычно не препятствуют получению гражданства Германии.

Подтверждение финансового благополучия

Претенденты на немецкий паспорт должны доказать, что имеют достаточно финансовых средств для проживания. Однако существуют исключения для отдельных категорий лиц. Во-первых, требование не действует для бывших гастарбайтеров, приехавших до июня 1974 года, и их мужей/жен, которые пересекли границу Германии в аналогичный период.

Во-вторых, если иностранцы работают на условиях полной занятости, они не обязаны обеспечивать себя средствами самостоятельно. Достаточно выполнять должностные обязанности не менее 20 месяцев в течение последних двух лет.

В-третьих, льготы имеют супруги в случае совместного проживания. Мужу или жене не нужна работа, если второй из супругов трудоустроен на полный рабочий день. Исключений для одиноких родителей, людей с хроническими заболеваниями или инвалидностью немецкое законодательство не предусматривает.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине расширили список государств, граждане которых могут получить наш паспорт по упрощенной процедуре. Однако закон работает в обратном направлении. То есть украинцам разрешили приобретать другое гражданство без ответственности.

Также Новини.LIVE рассказывали, как украинцам ускорить процедуру натурализации в Польше. Сократить минимальный период оседлости могут иностранцы, которые вступили в брак с гражданином Польши. Однако другие обязательные требования (знание языка, финансовая стабильность) остаются.