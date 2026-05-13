Множественное гражданство для украинцев: какие страны стали дружественными в 2026 году

Множественное гражданство в Украине. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине расширили перечень государств, граждане которых могут претендовать на местный паспорт по упрощенной процедуре. Вместо перечня из 5-ти стран теперь действует список из 33-х. В то же время новый закон о множественном гражданстве работает в обратном направлении и распространяется на украинцев за рубежом.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров № 589.

Упрощенное гражданство для иностранцев

В январе 2026 года вступил в силу закон о множественном гражданстве. Он позволил иностранцам претендовать на украинский паспорт по упрощенной процедуре. Сначала речь шла о гражданах пяти государств: Канады, Польши, США, Чехии и Германии.

Однако постановление КМУ от 8 мая 2026 года расширило перечень стран до 33-х. Теперь право на украинский паспорт в ускоренном формате имеют граждане Великобритании, Франции, Испании, Норвегии, Италии, Швейцарии, Кипра, Мальты, Словении и др. В целом речь идет обо всех государствах-членах Европейского Союза.

Что изменилось для украинцев

Важное нововведение, которое вступило в силу с принятием закона — больше не нужно отказываться от первого паспорта, чтобы сохранить украинский. Именно это предусматривает режим множественного гражданства. И главное — норма работает в обратном направлении, то есть украинцы за рубежом получили возможность официально урегулировать свой статус.

Получив документ дружественного государства (из перечня, утвержденного Кабинетом Министров), украинцам уже не нужно скрывать это или отказываться от гражданства. Никакой административной ответственности или штрафов за второй паспорт не будет.

Однако не стоит ожидать упрощения при получении гражданства за границей. Украинцам в дальнейшем придется соблюдать обязательные требования относительно минимального срока оседлости, наличия жилья и финансового обеспечения, знания языка и др.

Что еще нужно знать украинцам

