Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Множинне громадянство в Україні: за які паспорти не буде відповідальності

Множинне громадянство в Україні: за які паспорти не буде відповідальності

Ua ru
Дата публікації: 13 травня 2026 17:12
Множинне громадянство для українців: які держави стали дружніми у 2026 році
Множинне громадянство в Україні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В Україні розширили перелік держав, громадяни яких можуть претендувати на місцевий паспорт за спрощеною процедурою. Замість переліку з 5-ти країн тепер діє список із 33-х. Водночас новий закон про множинне громадянство працює у зворотному напрямку і поширюється на українців за кордоном.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів № 589.

Спрощене громадянство для іноземців

В січні 2026 року набув чинності закон про множинне громадянство. Він дозволив іноземцям претендувати на український паспорт за спрощеною процедурою. Спочатку йшлося про громадян п’яти держав: Канади, Польщі, США, Чехії та Німеччини.

Однак постанова КМУ від 8 травня 2026 року розширила перелік країн до 33-х. Тепер право на український паспорт у пришвидшеному форматі мають громадяни Великої Британії, Франції, Іспанії, Норвегії, Італії, Швейцарії, Кіпру, Мальти, Словенії та ін. Загалом йдеться про всі держави-члени Європейського Союзу.

Що змінилося для українців

Важливе нововведення, яке набуло чинності з ухваленням закону — більше не потрібно відмовлятися від першого паспорта, аби зберегти український. Саме це передбачає режим множинного громадянства. І головне — норма працює у зворотному напрямку, тобто українці за кордоном отримали змогу офіційно врегулювати свій статус.

Читайте також:

Отримавши документ дружньої держави (з переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів), українцям вже не потрібно приховувати це або відмовлятися від громадянства. Жодної адміністративної відповідальності чи штрафів за другий паспорт не буде.

Водночас не варто очікувати на спрощення при набутті громадянства за кордоном. Українцям надалі доведеться дотримуватися обов'язкових вимог щодо мінімального терміну осілості, наявності житла і фінансового забезпечення, знання мови та ін.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Польщі планують змінити правила для іноземців, які претендують на громадянство. Серед потенційних змін — збільшення мінімального терміну осілості та посилення вимог щодо знання польської мови. Однак пропозицію можуть відхилити.

Також Новини.LIVE розповідали, де українцям найпростіше отримати громадянство у 2026 році. За процедурою репатріації можна домогтися видачі другого паспорта дуже швидко. Необхідно лише підтвердити свої болгарське або румунське коріння.

іноземці паспорт зміна громадянства
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації