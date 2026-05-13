Множинне громадянство для українців: які держави стали дружніми у 2026 році

В Україні розширили перелік держав, громадяни яких можуть претендувати на місцевий паспорт за спрощеною процедурою. Замість переліку з 5-ти країн тепер діє список із 33-х. Водночас новий закон про множинне громадянство працює у зворотному напрямку і поширюється на українців за кордоном.

Спрощене громадянство для іноземців

В січні 2026 року набув чинності закон про множинне громадянство. Він дозволив іноземцям претендувати на український паспорт за спрощеною процедурою. Спочатку йшлося про громадян п’яти держав: Канади, Польщі, США, Чехії та Німеччини.

Однак постанова КМУ від 8 травня 2026 року розширила перелік країн до 33-х. Тепер право на український паспорт у пришвидшеному форматі мають громадяни Великої Британії, Франції, Іспанії, Норвегії, Італії, Швейцарії, Кіпру, Мальти, Словенії та ін. Загалом йдеться про всі держави-члени Європейського Союзу.

Що змінилося для українців

Важливе нововведення, яке набуло чинності з ухваленням закону — більше не потрібно відмовлятися від першого паспорта, аби зберегти український. Саме це передбачає режим множинного громадянства. І головне — норма працює у зворотному напрямку, тобто українці за кордоном отримали змогу офіційно врегулювати свій статус.

Отримавши документ дружньої держави (з переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів), українцям вже не потрібно приховувати це або відмовлятися від громадянства. Жодної адміністративної відповідальності чи штрафів за другий паспорт не буде.

Водночас не варто очікувати на спрощення при набутті громадянства за кордоном. Українцям надалі доведеться дотримуватися обов'язкових вимог щодо мінімального терміну осілості, наявності житла і фінансового забезпечення, знання мови та ін.

Що ще варто знати українцям

