Головна Економіка Українці за кордоном: де найпростіше отримати громадянство у 2026 році

Дата публікації: 11 травня 2026 19:10
Громадянство для українців за кордоном: який паспорт отримати найпростіше
Люди гуляють вулицею міста. Фото: Новини.LIVE

Проживаючи довгий час за кордоном, українці набувають право претендувати на громадянство. Однак процедура натуралізації зазвичай передбачає виконання багатьох умов і дотримання мінімального терміну осілості. Не завадить дізнатися, видача якого паспорта відбувається швидше та простіше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яке громадянство українцям найпростіше отримати у 2026 році.

Громадянство Румунії

Замість довгої процедури натуралізації деякі українці можуть скористатися альтернативним варіантом — репатріацією. Так називається процес повернення на батьківщину осіб із місцевим корінням. Зокрема Північна Буковина у період 1918-1940 рр. входила у склад Королівства Румунія, отже сучасне покоління має предків з іншим паспортом.

Згідно з даними на спеціалізованому порталі Gromadyanstvo, програма репатріації поширюється на українців, чиї предки до 3-го ступеня спорідненості проживали на території Румунії до 1940 року. І навіть подальша втрата громадянства внаслідок історичних обставин або міграції не позбавляє цього права.

Для отримання румунського паспорта за спрощеною процедурою необхідно довести родинні зв’язки з такими особами. Знадобляться підтверджувальні документи, як от свідоцтва про народження і шлюб. Після подання відомостей громадянство можна набути протягом 12 місяців.

Громадянство Болгарії

Аналогічна система оформлення паспорта доступна іноземцям у Болгарії. Достатньо підтвердити родинні зв’язки принаймні з однією людиною (до лінії прабабусі та прадіда), аби претендувати на місцеве громадянство. Офіційним доказом етнічної приналежності вважається документ, у якому чітко зазначена національність.

"Якщо родину було депортовано або переміщено під час Другої світової війни, дані можуть бути в міжнародних реєстрах. В окремих випадках можна встановити факт приналежності до національності через суд", — йдеться на порталі.

Водночас претенденти на громадянство за репатріацією не повинні мати судимостей і заборони на в’їзд до Європейського Союзу. Плюс процедура передбачена виключно для повнолітніх осіб, які не становлять загрози національній безпеці.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Польщі хочуть ускладнити процес набуття громадянства. Партія "Право і Справедливість" подала законопроєкт, який пропонує збільшити мінімальний термін осілості. Замість трьох років безперервного проживання можуть встановити термін 10 років.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці в Польщі можуть пришвидшити процедуру натуралізації. Для цього необхідно укласти шлюб із польським громадянином. Тоді мінімальний строк осілості скоротиться до двох років.

українці громадянство паспорт
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
