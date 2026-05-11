Гражданство для украинцев за границей: какой паспорт получить проще всего

Люди гуляют по улице города. Фото: Новини.LIVE

Проживая долгое время за границей, украинцы приобретают право претендовать на гражданство. Однако процедура натурализации обычно предполагает выполнение многих условий и соблюдение минимального срока оседлости. Не помешает узнать, выдача какого паспорта происходит быстрее и проще.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какое гражданство украинцам проще всего получить в 2026 году.

Гражданство Румынии

Вместо долгой процедуры натурализации некоторые украинцы могут воспользоваться альтернативным вариантом — репатриацией. Так называется процесс возвращения на родину лиц с местными корнями. В частности Северная Буковина в период 1918-1940 гг. входила в состав Королевства Румыния, следовательно современное поколение имеет предков с другим паспортом.

Согласно данным на специализированном портале Gromadyanstvo, программа репатриации распространяется на украинцев, чьи предки до 3-й степени родства проживали на территории Румынии до 1940 года. И даже дальнейшая потеря гражданства вследствие исторических обстоятельств или миграции не лишает этого права.

Для получения румынского паспорта по упрощенной процедуре необходимо доказать родственные связи с такими людьми. Понадобятся подтверждающие документы, вроде свидетельства о рождении и браке. После подачи сведений гражданство можно приобрести в течение 12 месяцев.

Читайте также:

Гражданство Болгарии

Аналогичная система оформления паспорта доступна иностранцам в Болгарии. Достаточно подтвердить родственные связи по крайней мере с одним человеком (до линии прабабушки и прадеда), чтобы претендовать на местное гражданство. Официальным доказательством этнической принадлежности считается документ, в котором четко указана национальность.

"Если семья была депортирована или перемещена во время Второй мировой войны, данные могут быть в международных реестрах. В отдельных случаях можно установить факт принадлежности к национальности через суд", — говорится на портале.

При этом претенденты на гражданство по репатриации не должны иметь судимостей и запрета на въезд в Европейский Союз. Плюс процедура предусмотрена исключительно для совершеннолетних лиц, не представляющих угрозы национальной безопасности.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Польше хотят усложнить процесс получения гражданства. Партия "Право и Справедливость" подала законопроект, который предлагает увеличить минимальный срок оседлости. Вместо трех лет непрерывного проживания могут установить срок 10 лет.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы в Польше могут ускорить процедуру натурализации. Для этого необходимо заключить брак с польским гражданином. Тогда минимальный срок оседлости сократится до двух лет.