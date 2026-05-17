Громадянство Німеччини для українців: які умови потрібно виконати у 2026 році

Деякі українці за кордоном можуть претендувати на отримання громадянства. Зокрема законодавство Німеччини передбачає нескладні умови для іноземців, які хочуть оформити місцевий паспорт. Ми дізналися, яких вимог повинні дотриматися українці у 2026 році.

Громадянство Німеччини для українців

Найголовніша умова — дотриматися мінімального терміну осілості, який у Німеччині становить 5 років. Необхідно легально перебувати на території країни, маючи посвідку на постійне проживання. Біженці повинні знати, що період тимчасового захисту не включається у п'ятирічний строк.

Інші умови для набуття громадянства Німеччини такі:

відсутність допомоги від центру працевлаштування або відомства соціального забезпечення;

знання мови на рівні B1 або вище;

успішне складання тесту на знання суспільно-правового устрою Німеччини або наявність документу про закінчення місцевої школи;

відсутність судимості за скоєння важкого кримінального злочину;

визнання відповідальності країни за Голокост;

наявність не більше одного чоловіка або дружини;

наявність документів, які підтверджують особу (паспорт, водійське посвідчення, свідоцтво про народження тощо).

Що стосується фінансової допомоги, то виплати по безробіттю, житлова субсидія, грошова підтримка на дітей та інші види соціального забезпечення зазвичай не перешкоджають отриманню громадянства Німеччини.

Підтвердження фінансового благополуччя

Претенденти на німецький паспорт повинні довести, що мають достатньо фінансових засобів для проживання. Однак існують винятки для окремих категорій осіб. По-перше, вимога не діє для колишніх гастарбайтерів, які приїхали до червня 1974 року, та їх чоловіків/дружин, які перетнули кордон Німеччини в аналогічний період.

По-друге, якщо іноземці працюють на умовах повної зайнятості, вони не зобов'язані забезпечувати себе коштами самостійно. Достатньо виконувати посадові обов’язки щонайменше 20 місяців протягом останніх двох років.

По-третє, пільги мають подружжя у разі спільного проживання. Чоловіку чи дружині не потрібна робота, якщо другий із подружжя працевлаштований на повний робочий день. Водночас винятків для одиноких батьків, людей із хронічними захворюваннями чи інвалідністю німецьке законодавство не передбачає.

Що ще варто знати українцям

