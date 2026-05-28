Штрафы для украинцев в Германии: что запрещено делать на даче

Некоторые правила и законы за рубежом могут показаться нашим гражданам необычными. В частности украинцев в Германии ждет суровая ответственность за ночевку на даче. Придется заплатить немалый штраф за использование здания не по прямому назначению.

Почему нельзя ночевать на даче

Kleingarten, то есть дача в понимании украинцев, считается нежилой недвижимостью. Это лишь зона для отдыха и выращивания растений, а не устройства быта. Параграф 3 Федерального закона о малых садах BKleingG четко разграничивает понятия и говорит, что беседка не должна быть пригодной для постоянного проживания.

Одно из объяснений — большой риск пожара. Площадь дачи не может превышать 24 квадратных метра вместе с террасой, так что использование обогревателей, свечей, небольших печей и других источников утепления в таком маленьком пространстве повышает опасность. Более того, обычно дома возводят из дерева.

Какой штраф за ночевку на даче

Суммы штрафных санкций отличаются в зависимости от нарушения. Владельцы садовых участков и их гости имеют право отдыхать несколько суток на территории без административной ответственности, однако постоянное незаконное проживание нередко заканчивается взысканием.

Речь идет о потенциальных расходах до 50 000 евро, согласно данным издания Agrarheute. Отдельно допустимы штрафы за нарушение санитарных норм — до 5 000 евро.

Чтобы избежать финансового наказания, украинцам стоит заблаговременно ознакомиться с местными законами. Необходимо получить специальное разрешение на одноразовую ночевку, если речь идет об аренде садового участка.

Что еще нужно знать украинцам

