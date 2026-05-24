Минимальная зарплата в Украине: вырастет ли сумма с 1 июня 2026 года

В Украине периодически пересматривают социальные стандарты и повышают минимальную зарплату, пенсии, государственную помощь, прожиточные минимумы и т.д. С использованием этих показателей рассчитывают различные выплаты гражданам. Не помешает узнать, что будет с минимальной зарплатой по состоянию на июнь 2026 года.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Минимальная зарплата с 1 июня

Согласно статье 8 закона, МЗП в Украине установили на уровне 8 647 грн, а почасовая плата за выполнение должностных обязанностей составляет 52 грн. Суммы действительны с 1 января 2026 года и останутся аналогичными в июне. Пересмотр социальных стандартов в ближайшее время не предвидится.

От размера минимальной зарплаты зависят некоторые финансовые обязательства украинцев. Например, МЗП используют для определения штрафов за нарушение трудового законодательства. Так, вместо 80 000 грн за неоформление одного сотрудника работодатель должен заплатить 86 470 грн.

Налоговая нагрузка для предпринимателей тоже зависит от минимальной зарплаты. Сумма единого социального взноса — это 22% от МЗП, единый налог для ФЛП 2 группы — 20%, военный сбор для представителей упрощенной системы — 10%. То есть изменение "минималки" влечет за собой немало других перерасчетов.

Какая зарплата "на руки"

По документам размер минимальной зарплаты равен 8 647 грн, однако "на руки" сотрудники получают меньше, поскольку из суммы высчитывают обязательные налоги и сборы. Речь идет о:

18% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

Поэтому получается, что фактический размер МЗП составляет примерно 6 658 грн. Если человек отработал полный месяц, он не может получить меньше указанной суммы. Иначе работодатель должен подтянуть выплату до минимального показателя, дабы избежать штрафов за нарушение трудового законодательства.

