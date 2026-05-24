Мінімальна зарплата в Україні: чи виросте сума з 1 червня 2026 року

В Україні періодично переглядають соціальні стандарти і підвищують мінімальну зарплату, пенсії, державну допомогу, прожиткові мінімуми тощо. З використанням цих показників розраховують різні виплати громадянам. Не завадить дізнатися, що буде з мінімальною зарплатою станом на червень 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Мінімальна зарплата з 1 червня

Згідно зі статтею 8 закону, МЗП в Україні встановили на рівні 8 647 грн, а погодинна плата за виконання посадових обов'язків становить 52 грн. Суми дійсні з 1 січня 2026 року та залишаться аналогічними в червні. Перегляд соціальних стандартів найближчим часом не передбачається.

Від розміру мінімальної зарплати залежать деякі фінансові зобов'язання українців. Наприклад, МЗП використовують для визначення штрафів за порушення трудового законодавства. Так, замість 80 000 грн за неоформлення одного працівника роботодавець повинен заплатити 86 470 грн.

Податкове навантаження для підприємців також залежить від мінімальної зарплати. Сума єдиного соціального внеску — це 22% від МЗП, єдиний податок для ФОП 2 групи — 20%, військовий збір для представників спрощеної системи — 10%. Тобто зміна "мінімалки" тягне за собою чимало інших перерахунків.

Яка зарплата "на руки"

По документах розмір мінімальної зарплати дорівнює 8 647 грн, однак "на руки" працівники отримують менше, оскільки з суми вираховують обов'язкові податки і збори. Йдеться про:

18% податку на доходи фізичних осіб;

5% військового збору.

Тому виходить, що фактичний розмір МЗП становить приблизно 6 658 грн. Якщо людина відпрацювала повний місяць, вона не може отримати менше вказаної суми. Інакше роботодавець повинен підтягнути виплату до мінімального показника, аби уникнути штрафів за порушення трудового законодавства.

