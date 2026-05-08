Мінімальна зарплата в Німеччині: скільки грошей залишиться після сплати податків у травні

У Німеччині знайшли прихисток велика кількість українців, які були змушені виїхати через війну. Більшість з них не знає німецької мови, тому на початку можуть розраховувати переважно на роботу з мінімальною оплатою. Через це важливо розуміти, на який дохід реально можна очікувати в травні 2026 року.

Який розмір мінімально зарплати в Німеччині у травні 2026 року

Мінімальна заробітна плата (mindestlohn) — це встановлений законом базовий рівень оплати праці, який діє по всій території Німеччини незалежно від регіону. Водночас є галузі, де мінімальні ставки вищі — їх визначають колективні договори. Наприклад, це стосується сфери догляду або сектору тимчасової зайнятості.

Із 1 січня 2026 року мінімальна погодинна оплата праці в Німеччині становить 13,90 євро (приблизно 715 грн). Якщо працювати повний робочий день (40 годин на тиждень), це дає приблизно 2 400 євро на місяць до вирахування податків, тобто "брутто" (понад 123 тис. грн).

Але варто враховувати, що ця сума — не та, яку працівник отримує на руки. Після сплати податків і соціальних внесків дохід зменшується, іноді досить суттєво. Остаточна сума залежить від багатьох факторів:

наявності дітей;

сімейного статусу;

місця проживання;

податкового класу;

типу медичного страхування тощо.

Наприклад, якщо брати стандартну ситуацію (самотня людина без дітей, яка працює повний робочий тиждень, не сплачує церковний податок і має державне страхування) то з 2 400 євро брутто вона може отримати приблизно 1 700 євро"на руки". Але це лише орієнтир, і в кожному конкретному випадку цифри можуть відрізнятися.

Загалом у Німеччині заведено вказувати зарплати саме в брутто, тому різниця між цією сумою і фактичним доходом може бути відчутною. Щоб самостійно оцінити свій можливий чистий дохід, можна скористатися спеціальними онлайн-калькуляторами — потрібно лише ввести суму зарплати та базову інформацію про себе.

Що таке Minijob в Німеччині та кому підходить такий вид зайнятості

Важливо також пам’ятати, що законодавчо встановлений мінімум оплати діє незалежно від кількості відпрацьованих годин. Це правило поширюється і на тих, хто працює у форматі Minijob.

Minijob — це форма часткової зайнятості з обмеженням місячного доходу. Вона досить популярна серед студентів, людей, які шукають гнучкий графік, або тих, хто хоче мати додатковий підробіток. Водночас для такого формату існує чіткий ліміт заробітку.

Якщо працювати за мінімальною ставкою, то, щоб не перевищити цей ліміт (603 євро), можна відпрацьовувати приблизно до 43 годин на місяць. Тому Minijob часто використовують як додаткове джерело доходу — наприклад, для підробітку або для людей пенсійного віку.

