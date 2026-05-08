Минимальная зарплата в Германии: сколько денег останется после уплаты налогов в мае

Минималка в Германии: сколько денег получат работники в мае

Дата публикации 8 мая 2026 07:25
Минимальная зарплата в Германии в мае. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Германии нашли приют большое количество украинцев, которые были вынуждены уехать из-за войны. Большинство из них не знает немецкого языка, поэтому в начале могут рассчитывать преимущественно на работу с минимальной оплатой. Поэтому важно понимать, на какой доход реально можно ожидать в мае 2026 года.

О том, какую минимальную сумму денег гарантированно получат работники в Германии в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на сайт Федерального правительства Германии.

Какой размер минимально зарплаты в Германии в мае 2026 года

Минимальная заработная плата (mindestlohn) — это установленный законом базовый уровень оплаты труда, который действует по всей территории Германии независимо от региона. В то же время есть отрасли, где минимальные ставки выше — их определяют коллективные договоры. Например, это касается сферы ухода или сектора временной занятости.

С 1 января 2026 года минимальная почасовая оплата труда в Германии составляет 13,90 евро (примерно 715 грн). Если работать полный рабочий день (40 часов в неделю), это дает примерно 2 400 евро в месяц до вычета налогов, то есть "брутто" (более 123 тыс. грн).

Но стоит учитывать, что эта сумма - не та, которую работник получает на руки. После уплаты налогов и социальных взносов доход уменьшается, иногда довольно существенно. Окончательная сумма зависит от многих факторов:

Читайте также:
  • наличия детей;
  • семейного статуса;
  • места проживания;
  • налогового класса;
  • типа медицинского страхования и тому подобное.

Например, если брать стандартную ситуацию (одинокий человек без детей, который работает полную рабочую неделю, не платит церковный налог и имеет государственное страхование) то с 2 400 евро брутто он может получить примерно 1 700 евро "на руки". Но это лишь ориентир, и в каждом конкретном случае цифры могут отличаться.

В целом в Германии принято указывать зарплаты именно в брутто, поэтому разница между этой суммой и фактическим доходом может быть ощутимой. Чтобы самостоятельно оценить свой возможный чистый доход, можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами — нужно лишь ввести сумму зарплаты и базовую информацию о себе.

Что такое Minijob в Германии и кому подходит такой вид занятости

Важно также помнить, что законодательно установленный минимум оплаты действует независимо от количества отработанных часов. Это правило распространяется и на тех, кто работает в формате Minijob.

Minijob — это форма частичной занятости с ограничением месячного дохода. Она достаточно популярна среди студентов, людей, которые ищут гибкий график, или тех, кто хочет иметь дополнительную подработку. В то же время для такого формата существует четкий лимит заработка.

Если работать по минимальной ставке, то, чтобы не превысить этот лимит (603 евро), можно отрабатывать примерно до 43 часов в месяц. Поэтому Minijob часто используют как дополнительный источник дохода — например, для подработки или для людей пенсионного возраста.

Ранее Новини.LIVE писали, что в мае для въезда в Германию иностранцам, в том числе украинцам, нужны действующие документы. Также могут попросить подтвердить, что есть достаточно денег на пребывание — без этого во въезде могут отказать.

Также Новини.LIVE рассказывали, что с 1 мая 2026 года в Германии подешевело топливо. Причина — правительство временно снизило акциз. Из-за этого цены на заправках приятно уменьшились.

Германия зарплаты минимальная зарплата
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
