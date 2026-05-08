Минимальная зарплата в Германии: сколько денег останется после уплаты налогов в мае

В Германии нашли приют большое количество украинцев, которые были вынуждены уехать из-за войны. Большинство из них не знает немецкого языка, поэтому в начале могут рассчитывать преимущественно на работу с минимальной оплатой. Поэтому важно понимать, на какой доход реально можно ожидать в мае 2026 года.

Какой размер минимально зарплаты в Германии в мае 2026 года

Минимальная заработная плата (mindestlohn) — это установленный законом базовый уровень оплаты труда, который действует по всей территории Германии независимо от региона. В то же время есть отрасли, где минимальные ставки выше — их определяют коллективные договоры. Например, это касается сферы ухода или сектора временной занятости.

С 1 января 2026 года минимальная почасовая оплата труда в Германии составляет 13,90 евро (примерно 715 грн). Если работать полный рабочий день (40 часов в неделю), это дает примерно 2 400 евро в месяц до вычета налогов, то есть "брутто" (более 123 тыс. грн).

Но стоит учитывать, что эта сумма - не та, которую работник получает на руки. После уплаты налогов и социальных взносов доход уменьшается, иногда довольно существенно. Окончательная сумма зависит от многих факторов:

наличия детей;

семейного статуса;

места проживания;

налогового класса;

типа медицинского страхования и тому подобное.

Например, если брать стандартную ситуацию (одинокий человек без детей, который работает полную рабочую неделю, не платит церковный налог и имеет государственное страхование) то с 2 400 евро брутто он может получить примерно 1 700 евро "на руки". Но это лишь ориентир, и в каждом конкретном случае цифры могут отличаться.

В целом в Германии принято указывать зарплаты именно в брутто, поэтому разница между этой суммой и фактическим доходом может быть ощутимой. Чтобы самостоятельно оценить свой возможный чистый доход, можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами — нужно лишь ввести сумму зарплаты и базовую информацию о себе.

Что такое Minijob в Германии и кому подходит такой вид занятости

Важно также помнить, что законодательно установленный минимум оплаты действует независимо от количества отработанных часов. Это правило распространяется и на тех, кто работает в формате Minijob.

Minijob — это форма частичной занятости с ограничением месячного дохода. Она достаточно популярна среди студентов, людей, которые ищут гибкий график, или тех, кто хочет иметь дополнительную подработку. В то же время для такого формата существует четкий лимит заработка.

Если работать по минимальной ставке, то, чтобы не превысить этот лимит (603 евро), можно отрабатывать примерно до 43 часов в месяц. Поэтому Minijob часто используют как дополнительный источник дохода — например, для подработки или для людей пенсионного возраста.

