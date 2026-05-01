Цены на топливо в Германии снизились на 0,20 евроцентов: сколько стоит бензин (фото)

Цены на топливо в Германии резко снизились.

Стоимость топлива в Германии существенно снизилась по состоянию на 1 мая 2026 года. Удешевление стало возможным благодаря решительным действиям правительства — Бундестаг в конце апреля утвердил временное снижение акцизного налога. Как результат, водителей ждал приятный сюрприз на немецких АЗС.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Новые цены на топливо в Германии

Из-за проблем с поставками нефтепродуктов, спровоцированных войной США и Израиля против Ирана, цены на топливо выросли по всей Европе. Германия не стала исключением — бензин и дизель выросли в цене. Чтобы ослабить финансовую нагрузку на водителей, Бундестаг принял временное снижение акцизов на топливо.

Речь идет о "скидке" в размере примерно 17 центов за один литр. Нововведение будет действовать до 30 июня 2026 года. Уже в первый день мая жители немецких городов ощутили на себе положительный результат: все виды топлива сразу подешевели на 0,20 евроцентов (примерно 10 грн).

Актуальная стоимость топлива на АЗС в Германии (1 мая 2026 года). Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо в Украине

Украинские заправки ежедневно обновляют цены на бензин и дизель, учитывая мировую тенденцию. По состоянию на четверг, 30 апреля, автомобильный газ и бензин А-95 подешевели, а стоимость дизеля и бензина А-92 не изменилась.

Согласно Минфину, средние цены на АЗС в Киеве находились на таком уровне:

бензин А-95 премиум — 76,22 (-0,27 грн);

бензин А-95 — 72,22 (-0,12 грн);

бензин А-92 — 67,16 (без изменений);

дизельное топливо — 88,22 (без изменений);

газ автомобильный — 48,32 (-0,06 грн).

В то же время стоимость ресурса может существенно отличаться у конкретных операторов. Премиальные цены обычно устанавливают крупные сети, такие как WOG и SOCAR. Немного дешевле бензин стоит в UKRNAFTA или UPG. Доступные предложения преобладают на АЗС "БРСМ-Нафта" или "Авантаж 7".

Что еще нужно знать украинцам

