Цены на топливо в Германии снизились на 0,20 евроцентов: сколько стоит бензин (фото)

Цены на топливо в Германии резко упали: что происходит на АЗС (фото)
Стоимость топлива в Германии существенно снизилась по состоянию на 1 мая 2026 года. Удешевление стало возможным благодаря решительным действиям правительства — Бундестаг в конце апреля утвердил временное снижение акцизного налога. Как результат, водителей ждал приятный сюрприз на немецких АЗС.
Новые цены на топливо в Германии
Из-за проблем с поставками нефтепродуктов, спровоцированных войной США и Израиля против Ирана, цены на топливо выросли по всей Европе. Германия не стала исключением — бензин и дизель выросли в цене. Чтобы ослабить финансовую нагрузку на водителей, Бундестаг принял временное снижение акцизов на топливо.
Речь идет о "скидке" в размере примерно 17 центов за один литр. Нововведение будет действовать до 30 июня 2026 года. Уже в первый день мая жители немецких городов ощутили на себе положительный результат: все виды топлива сразу подешевели на 0,20 евроцентов (примерно 10 грн).
Цены на топливо в Украине
Украинские заправки ежедневно обновляют цены на бензин и дизель, учитывая мировую тенденцию. По состоянию на четверг, 30 апреля, автомобильный газ и бензин А-95 подешевели, а стоимость дизеля и бензина А-92 не изменилась.
Согласно Минфину, средние цены на АЗС в Киеве находились на таком уровне:
- бензин А-95 премиум — 76,22 (-0,27 грн);
- бензин А-95 — 72,22 (-0,12 грн);
- бензин А-92 — 67,16 (без изменений);
- дизельное топливо — 88,22 (без изменений);
- газ автомобильный — 48,32 (-0,06 грн).
В то же время стоимость ресурса может существенно отличаться у конкретных операторов. Премиальные цены обычно устанавливают крупные сети, такие как WOG и SOCAR. Немного дешевле бензин стоит в UKRNAFTA или UPG. Доступные предложения преобладают на АЗС "БРСМ-Нафта" или "Авантаж 7".
