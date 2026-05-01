Ціни на пальне в Німеччині знизилися на 0,20 євроцентів: скільки коштує бензин (фото)

Ціни на пальне у Німеччині різко знизилися.

Вартість пального в Німеччині суттєво знизилася станом на 1 травня 2026 року. Здешевлення стало можливим завдяки рішучим діям уряду — Бундестаг наприкінці квітня затвердив тимчасове зниження акцизного податку. Як результат, водіїв чекав приємний сюрприз на німецьких АЗС.

Нові ціни на пальне в Німеччині

Через проблеми з постачанням нафтопродуктів, спровоковані війною США та Ізраїлю проти Ірану, ціни на пальне зросли по всій Європі. Німеччина не стала винятком — бензин і дизель виросли в ціні. Аби послабити фінансове навантаження на водіїв, Бундестаг ухвалив тимчасове зниження акцизів на пальне.

Йдеться про "знижку" розміром приблизно 17 центів за один літр. Нововведення буде діяти до 30 червня 2026 року. Вже в перший день травня мешканці німецьких міст відчули на собі позитивний результат: всі види пального одразу подешевшали на 0,20 євроцентів (приблизно 10 грн).

Актуальна вартість пального на АЗС у Німеччині (1 травня 2026 року).

Ціни на пальне в Україні

Українські заправки щоденно оновлюють ціни на бензин і дизель, враховуючи світову тенденцію. Станом на четвер, 30 квітня, автомобільний газ і бензин А-95 подешевшали, а вартість дизелю і бензину А-92 не змінилася.

Згідно з Мінфіном, середні ціни на АЗС у Києві перебували на такому рівні:

бензин А-95 преміум — 76,22 (-0,27 грн);

бензин А-95 — 72,22 (-0,12 грн);

бензин А-92 — 67,16 (без змін);

дизельне паливо — 88,22 (без змін);

газ автомобільний — 48,32 (-0,06 грн).

Водночас вартість ресурсу може суттєво відрізнятися у конкретних операторів. Преміальні ціни зазвичай встановлюють великі мережі, як от WOG і SOCAR. Трохи дешевше бензин коштує в UKRNAFTA або UPG. Доступні пропозиції переважають на АЗС "БРСМ-Нафта" чи "Авантаж 7".

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яку мінімальну суму треба показати для в’їзду в Німеччину. На кордоні можуть вимагати пред’явлення щонайменше 45 євро на одну добу запланованого перебування. Краще накопичити більше готівки, аби мінімізувати ризики.

Також Новини.LIVE розповідали, в якому транспорті пенсіонери можуть їхати безплатно. Пільги поширюються на трамваї, тролейбуси, міські автобуси та приміські електропоїзди. Натомість за користування метро, маршрутним таксі і міжміським транспортом треба платити.