Мінімальна зарплата в Європі: де працівники отримують найбільше у травні

Більшість країн Європи мають офіційно затверджені мінімальні зарплати. Це дозволяє працівникам очікувати на гарантовану державою суму за виконання посадових обов’язків. Однак розміри МЗП відчутно відрізняються станом на травень 2026 року.

Мінімальні зарплати в Європі у травні

Якщо говорити про країни-члени ЄС, то серед 27 учасників Союзу національна мінімальна зарплата встановлена у 22-х державах. Згідно з даними Євростату, перелік не поповнили Данія, Італія, Австрія, Фінляндія та Швеція. Відомості про МЗП в інших європейських країнах надало спеціалізоване видання Trading Economics.

Станом на травень 2026 року мінімальні зарплати встановлені на таких рівнях:

Люксембург — 2 704 євро (138 900 грн);

Ірландія — 2 391 євро (122 800 грн);

Німеччина — 2 343 євро (120 300 грн);

Нідерланди — 2 295 євро (117 800 грн);

Велика Британія — 2 279 євро (117 000 грн);

Бельгія — 2 112 євро (108 500 грн);

Франція — 1 823 євро (93 600 грн);

Іспанія — 1 381 євро (70 900 грн);

Словенія — 1 278 євро (65 600 грн);

Литва — 1 153 євро (59 200грн);

Польща — 1 139 євро (58 500 грн);

Португалія — 1 073 євро (55 100 грн);

Хорватія — 1 050 євро (53 900 грн);

Греція — 1 027 євро (52 700 грн);

Кіпр — 1 000 євро (51 300 грн);

Мальта — 994 євро (51 000 грн);

Чехія — 924 євро (47 500 грн);

Словаччина — 915 євро (47 000 грн);

Естонія — 886 євро (45 500 грн);

Угорщина — 838 євро (43 000 грн);

Латвія — 780 євро (40 500 грн);

Румунія — 795 євро (40 800 грн);

Чорногорія — 670 євро (34 400 грн);

Туреччина — 623 євро (32 000 грн);

Болгарія — 620 євро (31 800 грн);

Сербія — 618 євро (31 700 грн);

Північна Македонія — 584 євро (30 000 грн);

Туреччина — 558 євро (28 650 грн);

Боснія і Герцеговина — 525 євро (27 000 грн);

Албанія — 408 євро (20 950 грн);

Молдова — 313 євро (16 000 грн);

Україна — 168 євро (8 647 грн).

Де немає мінімальної зарплати

В Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції мінімальна зарплата встановлюється колективними договорами, згідно з інформацією на порталі Visual Capitalist. На території Швейцарії суми варіюються залежно від кантонів і можуть доходити до кількох тисяч євро за 40-годинний робочий тиждень.

В Австрії МЗП може коливатися в діапазоні 1 500-2 000 євро (від 77 000 до 102 800 грн), це передбачається галузевими колективними договорами (Kollektivvertrag). Аналогічна ситуація в Італії, однак там мінімальна виплата на роботі сильно відрізняється залежно від сектору та рівня кваліфікації.

