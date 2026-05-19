Минимальная зарплата в Европе: где работники получают больше всего в мае

Большинство стран Европы имеют официально утвержденные минимальные зарплаты. Это позволяет сотрудникам ожидать гарантированную государством сумму за выполнение должностных обязанностей. Однако размеры МЗП ощутимо отличаются по состоянию на май 2026 года.

Минимальные зарплаты в Европе в мае

Если говорить о странах-членах ЕС, то среди 27 участников Союза национальная минимальная зарплата установлена в 22-х государствах. Согласно данным Евростата, перечень не пополнили Дания, Италия, Австрия, Финляндия и Швеция. Сведения о МЗП в других европейских странах предоставило специализированное издание Trading Economics.

По состоянию на май 2026 года минимальные зарплаты установлены на таких уровнях:

Люксембург — 2 704 евро (138 900 грн);

Ирландия — 2 391 евро (122 800 грн);

Германия — 2 343 евро (120 300 грн);

Нидерланды — 2 295 евро (117 800 грн);

Великобритания — 2 279 евро (117 000 грн);

Бельгия — 2 112 евро (108 500 грн);

Франция — 1 823 евро (93 600 грн);

Испания — 1 381 евро (70 900 грн);

Словения — 1 278 евро (65 600 грн);

Литва — 1 153 евро (59 200грн);

Польша — 1 139 евро (58 500 грн);

Португалия — 1 073 евро (55 100 грн);

Хорватия — 1 050 евро (53 900 грн);

Греция — 1 027 евро (52 700 грн);

Кипр — 1 000 евро (51 300 грн);

Мальта — 994 евро (51 000 грн);

Чехия — 924 евро (47 500 грн);

Словакия — 915 евро (47 000 грн);

Эстония — 886 евро (45 500 грн);

Венгрия — 838 евро (43 000 грн);

Латвия — 780 евро (40 500 грн);

Румыния — 795 евро (40 800 грн);

Черногория — 670 евро (34 400 грн);

Турция — 623 евро (32 000 грн);

Болгария — 620 евро (31 800 грн);

Сербия — 618 евро (31 700 грн);

Северная Македония — 584 евро (30 000 грн);

Турция — 558 евро (28 650 грн);

Босния и Герцеговина — 525 евро (27 000 грн);

Албания — 408 евро (20 950 грн);

Молдова — 313 евро (16 000 грн);

Украина — 168 евро (8 647 грн).

Где нет минимальной зарплаты

В Дании, Исландии, Финляндии и Швеции минимальная зарплата устанавливается коллективными договорами, согласно информации на портале Visual Capitalist. На территории Швейцарии суммы варьируются в зависимости от кантонов и могут доходить до нескольких тысяч евро за 40-часовую рабочую неделю.

В Австрии МЗП может колебаться в диапазоне 1 500-2 000 евро (от 77 000 до 102 800 грн), это предусматривается отраслевыми коллективными договорами (Kollektivvertrag). Аналогичная ситуация в Италии, однако там минимальная выплата на работе сильно отличается в зависимости от сектора и уровня квалификации.

