Мінімальна зарплата в Німеччині у червні: яка сума залишиться після сплати податків

Німеччина стала новим місцем проживання для багатьох українців, які залишили свої домівки через війну. Оскільки багато людей їде туди без знання мови, на старті вони, як правило, влаштовуються на прості вакансії з базовою оплатою. Саме тому варто знати, на яку зарплату можна розраховувати у червні 2026 року.

Про те, яку мінімальну зарплату отримуватимуть працівники в Німеччині у червні 2026 року, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на сайт Федерального уряду Німеччини.

Яку мінімалку платитимуть працівникам в Німеччині у червні 2026 року

З 1 січня 2026 року в Німеччині офіційно підвищили мінімальну погодинну зарплату до 13,90 євро брутто (приблизно 717 грн). Це одне з найбільших підвищень за останні роки, яке вплинуло на понад шість мільйонів працівників по всій країні. За повного робочого графіка нова ставка дозволяє заробляти близько 2 409 євро брутто на місяць.

Нова мінімальна зарплата є обов’язковою для більшості працівників незалежно від громадянства чи форми зайнятості. Вона поширюється як на місцевих жителів, так і на іноземців, які працюють у Німеччині. Також уже відомо, що підвищення продовжаться. З 2027 року мінімальна ставка зросте до 14,60 євро за годину.

Як змінювалася мінімальна зарплата в Німеччині за останні роки

Загальнонаціональна мінімальна зарплата в Німеччині з’явилася лише у 2015 році. Тоді уряд запровадив ставку 8,50 євро за годину, щоб захистити працівників від надто низьких зарплат. Відтоді вона поступово зростала:

2015 рік — 8,50 євро;

2024 рік — 12,41 євро;

2025 рік — 12,82 євро;

2026 рік — 13,90 євро;

2027 рік — 14,60 євро.

Особливо відчутне зростання відбулося після 2022 року через високий рівень інфляції та збільшення вартості життя.

Хто визначає розмір мінімальної зарплати в Німеччині

Рішення про підвищення ухвалює не уряд, а спеціальна незалежна комісія. До її складу входять представники роботодавців, профспілок та економічні експерти.

Вони аналізують інфляцію, ситуацію на ринку праці, рівень зарплат та економічні показники країни. На основі цих даних комісія рекомендує новий розмір мінімальної оплати праці.

Хто має право на мінімальну зарплату в Німеччині

Майже всі офіційно працевлаштовані працівники в Німеччині мають право отримувати не менше 13,90 євро за годину. Однак є і винятки. Вони поширюються на:

учнів професійних програм;

окремих категорій стажерів;

неповнолітніх без професійної освіти;

волонтерів та учасників соціальних програм;

довготривало безробітних у перші шість місяців після працевлаштування.

Яку суму отримають "на руки" працівники з мінімальною зарплатою в Німеччині у червні

Важливо пам’ятати, що 13,90 євро — це зарплата до сплати податків і соціальних внесків. Працівник без дітей із зарплатою близько 2 409 євро брутто зазвичай отримуватиме приблизно від 1 650 до 1 750 євро нетто на місяць. Остаточна сума залежить від податкового класу, сімейного стану та інших індивідуальних факторів.

