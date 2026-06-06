Перетин кордону Німеччини в червні: яку мінімальну суму готівки треба мати

Купюри євро на столі. Фото: Новини.LIVE

В багатьох країнах Європи для успішного перетину кордону іноземці повинні підтвердити власну платоспроможність. Це означає пред'явити мінімальну суму готівки, якої вистачить на весь період запланованого перебування. Не завадить дізнатися, скільки грошей слід накопичити для в'їзду в Німеччину станом на червень 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на посольство Німеччини в Києві.

Мінімальна сума для в'їзду в Німеччину

Підтвердження фінансової спроможності вважається стандартною процедурою на кордоні. Іноземці можуть показати готівку чи банківську виписку про баланс на рахунку, аби довести, що проблем із коштами під час поїздки не виникне. В Німеччині станом на 2026 рік діє ліміт 45 євро (2 300 грн) на добу.

Якщо людина планує подорожувати країною п’ять днів, вона повинна накопичити мінімум 225 євро (11 600 грн). У разі відсутності такої суми прикордонники можуть відмовити у в'їзді. Практика показує, що обмеження на перетин кордону накладають не лише через проблеми з документами.

"Забезпечення фінансування подорожі можна підтвердити у вигляді готівкових коштів, дебетових або кредитних банківських карток, що мають міжнародне визнання, чеків, гарантійних депозитів від особи, що запрошує", — уточнили в посольстві.

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Раніше ми розповідали, до яких нововведень готуватися українцям у Німеччині влітку 2026 року. По-перше, роботодавців хочуть зобов'язати інформувати претендентів на посаду стосовно реальної зарплати. Відомості про доходи мають бути вказані у вакансії чи проголошені під час співбесіди. Плюс компаніям заборонять розпитувати потенційного співробітника про попередню зарплату.

По-друге, мільйонам пенсіонерів у червні надійдуть листи з інформацією про перерахунок грошового забезпечення. Отримувачі дізнаються відсоток зростання та конкретну суму, яка з'явиться на рахунку. Підвищення виплат відбудеться у середньому на 4,24% для приблизно 21 млн пенсіонерів.

По-третє, зміняться етикетки на деяких продуктах харчування. Виробники і постачальники будуть вказувати країну походження товару і розміщувати точні позначення. Це дозволить споживачам орієнтуватися на склад продукту під час вибору в супермаркетах.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Німеччині деяким громадянам виплачують базову соціальну допомогу. Кошти можуть отримати пенсіонери та люди від 18 років з повною непрацездатністю. Важлива умова — дохід не може перевищувати 1 101 євро на місяць. А розмір підтримки становить 563 євро.

Також Новини.LIVE розповідали, яка мінімальна зарплата у Німеччині станом на червень 2026 року. Працівникам виплачують 13,90 євро брутто за годину роботи. Після завершення місяця можна розраховувати на суму щонайменше 2 409 євро брутто. Це показник до вирахування обов'язкових податків і зборів.