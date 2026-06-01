Базове забезпечення в Німеччині: хто може отримувати та скільки виплачують у 2026 році

У Німеччині люди, які через хворобу, догляд за рідними або інші обставини не змогли регулярно сплачувати внески до пенсійної системи, можуть не отримати повноцінні виплати від держави. У таких випадках держава пропонує інший варіант підтримки — базову соціальну допомогу для людей похилого віку та тих, хто не може працювати.

Про те, хто може оформити базову соціальну допомогу в Німеччині та який її розмір у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Ausnews.de.

Хто може отримати фінансову допомогу в Німеччині у 2026 році

Базова соціальна допомога призначена для людей, які не мають достатньо грошей на життя. Її можуть отримати:

пенсіонери;

люди від 18 років з повною непрацездатністю.

Подавати заявку можна, якщо дохід нижчий за 1 101 євро на місяць (56 829 грн). При цьому дітей або батьків зазвичай не зобов’язують утримувати таких людей — це можливо лише якщо їхній річний дохід перевищує 100 тисяч євро (5 161 590 грн).

Який розмір допомоги у 2026 році

Допомога покриває основні витрати на життя:

щоденні потреби;

витрати на догляд;

медичне страхування;

оренду житла та опалення.

У 2026 році базова сума для однієї людини становить 563 євро (приблизно 29 тис. грн) на місяць. У деяких випадках (наприклад, при інвалідності) можуть додати ще близько 17%.

Якщо людина живе сама і не має доходів, а оренда з опаленням коштує 450 євро, то базова допомога розраховується з урахуванням таких значень:

563 євро — на життя;

450 євро — на житло.

Разом це 1013 євро (майже 52,3 тис. грн). Якщо людина не має інших доходів, їй покривають усю цю суму. Якщо ж є пенсія або інші виплати — їх віднімають, а різницю доплачує держава.

Як оформити базову соціальну допомогу в Німеччині

Щоб отримати допомогу, потрібно звернутися до місцевого соціального відомства — Sozialamt. Варто розуміти, що це не пенсія, а соціальна виплата з податків.

Подати заяву потрібно обов’язково, і важливо не затягувати, адже гроші нараховують тільки з місяця подання заявки. За попередній період не компенсація не передбачена.

Зазвичай допомогу призначають на 12 місяців, після чого її потрібно оформлювати заново. Якщо людина виїжджає з Німеччини більш ніж на 4 тижні, виплати тимчасово зупиняють.

