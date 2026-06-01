Базовая финансовая помощь в Германии: кто и какую сумму может получать

Дата публикации 1 июня 2026 19:20
Базовое обеспечение в Германии: кто может получать и сколько выплачивают в 2026 году
Размер соцвыплат в Германии. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Германии люди, которые из-за болезни, ухода за родными или других обстоятельств не смогли регулярно платить взносы в пенсионную систему, могут не получить полноценные выплаты от государства. В таких случаях государство предлагает другой вариант поддержки — базовую социальную помощь для пожилых людей и тех, кто не может работать.

О том, кто может оформить базовую социальную помощь в Германии и каков ее размер в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Ausnews.de.

Кто может получить финансовую помощь в Германии в 2026 году

Базовая социальная помощь предназначена для людей, которые не имеют достаточно денег на жизнь. Ее могут получить:

  • пенсионеры;
  • люди от 18 лет с полной нетрудоспособностью.

Подавать заявку можно, если доход ниже 1 101 евро в месяц (56 829 грн). При этом детей или родителей обычно не обязывают содержать таких людей — это возможно только если их годовой доход превышает 100 тысяч евро (5 161 590 грн).

Какой размер пособия в 2026 году

Помощь покрывает основные расходы на жизнь:

  • ежедневные потребности;
  • расходы на уход;
  • медицинское страхование;
  • аренду жилья и отопление.

В 2026 году базовая сумма для одного человека составляет 563 евро (примерно 29 тыс. грн) в месяц. В некоторых случаях (например, при инвалидности) могут добавить еще около 17%.

Если человек живет один и не имеет доходов, а аренда с отоплением стоит 450 евро, то базовое пособие рассчитывается с учетом таких значений:

  • 563 евро — на жизнь;
  • 450 евро — на жилье.

Итого это 1013 евро (почти 52,3 тыс. грн). Если человек не имеет других доходов, ему покрывают всю эту сумму. Если же есть пенсия или другие выплаты — их вычитают, а разницу доплачивает государство.

Как оформить базовую социальную помощь в Германии

Чтобы получить помощь, нужно обратиться в местное социальное ведомство — Sozialamt. Стоит понимать, что это не пенсия, а социальная выплата из налогов.

Подать заявление нужно обязательно, и важно не затягивать, ведь деньги начисляют только с месяца подачи заявки. За предыдущий период не компенсация не предусмотрена.

Обычно помощь назначают на 12 месяцев, после чего ее нужно оформлять заново. Если человек выезжает из Германии более чем на 4 недели, выплаты временно останавливают.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые нормы законодательства за рубежом могут казаться украинцам непривычными. Например, в Германии предусмотрены штрафы за ночевку на даче.

Также Новини.LIVE писали, что Германия приняла многих украинцев, которые выехали из-за войны. Из-за языкового барьера они часто сначала трудоустраиваются на простую работу с минимальной зарплатой. Поэтому важно знать, на какую минимальную сумму можно ожидать в июне 2026 года.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
