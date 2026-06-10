Мінімальна сума для в’їзду в Польщу: українців попередили про проблеми на кордоні

Черги на кордоні та пустий гаманець. Фото: Google Maps, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Українців, які планують їхати в Польщу, попередили про можливі затримки і проблеми на кордоні. Краще мати з собою багато готівки чи, принаймні, мінімальну суму, встановлену законом. Бо існує велика ймовірність не пройти прикордонний контроль.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на допис користувачки соціальної мережі Threads.

Чому можуть не пропустити в Польщу

Дівчина дала пораду українцям, які готуються перетнути польський кордон. Вона наголосила на необхідності взяти в дорогу готівкові кошти з запасом. Тримати всі фінанси на банківській карті — погана ідея, оскільки прикордонники перевіряють наявність саме паперових купюр.

"Мене розвернули на кордоні і відправили назад, тому що "сума недостатня". Погугліть, яка сума має бути на 1 день і помножте на кількість днів, яку плануєте провести за кордоном", — написала користувачка Threads.

Слова дівчини підтвердили інші українці. Однак із коментарів зрозуміло, що перевірка платоспроможності — це рандомний "лотерейний квиток". Тобто готівку рахують не в кожного іноземця, який в’їжджає на територію Польщі. Якщо пощастить, прикордонники взагалі не згадають про гроші.

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Яка мінімальна сума для в’їзду

Не завадить дізнатися, скільки готівки накопичити для безпроблемного проходження контролю. Згідно з інформацією на урядовому порталі Республіки Польща, вимога підтвердити платоспроможність прописана в постанові Міністра внутрішніх справ від 23 лютого 2015 року.

Мінімальна сума, яку потрібно пред’явити в пункті пропуску, станом на 2026 рік дорівнює:

300 злотих (3 500 грн) — для поїздки тривалістю до 4 днів включно;

75 злотих (900 грн) на кожен день — для поїздки тривалістю понад 4 дні.

Необхідно помножити 75 злотих на кількість днів запланованого перебування і накопичити таку суму готівки, а ще краще — взяти гроші з запасом, аби точно уникнути проблем. Якщо хочете тримати фінанси на рахунку, слід замовити офіційну виписку з банку про баланс на карті.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Польщі хочуть підвищити мінімальну зарплату з 1 січня 2027 року. Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики запропонувало встановити суму на рівні 4 986 злотих брутто. Для порівняння, у 2026-му МЗП дорівнює 4 806 злотих на місяць.

Також Новини.LIVE розповідали, що деяким українцям необхідно оновити інформацію в реєстрах PESEL. Вимога діє до 31 серпня 2026 року для громадян, які оновили паспорт. Відсутність актуальних даних може призвести для втрати права на легальне перебування в Польщі.