Мінімальна сума для в’їзду в Польщу: українців попередили про проблеми на кордоні

Скільки готівки брати в Польщу: українцям розповіли про наслідки на кордоні
Українців, які планують їхати в Польщу, попередили про можливі затримки і проблеми на кордоні. Краще мати з собою багато готівки чи, принаймні, мінімальну суму, встановлену законом. Бо існує велика ймовірність не пройти прикордонний контроль.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на допис користувачки соціальної мережі Threads.
Чому можуть не пропустити в Польщу
Дівчина дала пораду українцям, які готуються перетнути польський кордон. Вона наголосила на необхідності взяти в дорогу готівкові кошти з запасом. Тримати всі фінанси на банківській карті — погана ідея, оскільки прикордонники перевіряють наявність саме паперових купюр.
"Мене розвернули на кордоні і відправили назад, тому що "сума недостатня". Погугліть, яка сума має бути на 1 день і помножте на кількість днів, яку плануєте провести за кордоном", — написала користувачка Threads.
Слова дівчини підтвердили інші українці. Однак із коментарів зрозуміло, що перевірка платоспроможності — це рандомний "лотерейний квиток". Тобто готівку рахують не в кожного іноземця, який в’їжджає на територію Польщі. Якщо пощастить, прикордонники взагалі не згадають про гроші.
Яка мінімальна сума для в’їзду
Не завадить дізнатися, скільки готівки накопичити для безпроблемного проходження контролю. Згідно з інформацією на урядовому порталі Республіки Польща, вимога підтвердити платоспроможність прописана в постанові Міністра внутрішніх справ від 23 лютого 2015 року.
Мінімальна сума, яку потрібно пред’явити в пункті пропуску, станом на 2026 рік дорівнює:
- 300 злотих (3 500 грн) — для поїздки тривалістю до 4 днів включно;
- 75 злотих (900 грн) на кожен день — для поїздки тривалістю понад 4 дні.
Необхідно помножити 75 злотих на кількість днів запланованого перебування і накопичити таку суму готівки, а ще краще — взяти гроші з запасом, аби точно уникнути проблем. Якщо хочете тримати фінанси на рахунку, слід замовити офіційну виписку з банку про баланс на карті.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, що в Польщі хочуть підвищити мінімальну зарплату з 1 січня 2027 року. Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики запропонувало встановити суму на рівні 4 986 злотих брутто. Для порівняння, у 2026-му МЗП дорівнює 4 806 злотих на місяць.
Також Новини.LIVE розповідали, що деяким українцям необхідно оновити інформацію в реєстрах PESEL. Вимога діє до 31 серпня 2026 року для громадян, які оновили паспорт. Відсутність актуальних даних може призвести для втрати права на легальне перебування в Польщі.