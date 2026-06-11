Выезд за границу в 2026 году: пропустят ли украинцев с кредитными долгами

Пограничный пункт пропуска. Фото: Google Maps/Vadym Tabakera

Многие украинцы считают, что поездка за границу невозможна при наличии долгов. Однако ограничивать передвижение граждан могут только судебные решения и невыполненные финансовые обязательства. Не помешает узнать, в каких случаях выезд из Украины становится невозможным.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, удастся ли пересечь государственную границу с долгами.

Выпускают ли за границу с долгами

Ответ на вопрос дали в Министерстве внутренних дел. По словам специалистов, пограничники не проверяют кредитные обязательства граждан, не интересуются наличием ипотеки или рассрочки, не следят за листами нетрудоспособности и т. п. Таким образом, эти обстоятельства не могут помешать пересечь государственную границу.

Однако ситуация кардинально меняется, если суд наложил на должника ограничения или исполнительная служба открыла производство. Тогда сведения о временной блокировке выезда вносят в соответствующие реестры, которые уже проверяются на границе.

Когда выезд за границу могут запретить

Существуют четко определенные законом ситуации, когда гражданину ограничивают передвижение. Запрет на выезд налагают в случае:

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применения конкретной меры пресечения;

осуждения за совершение уголовного правонарушения;

уклонения от исполнения судебного решения и других обязательств, подлежащих принудительному исполнению;

нахождения под административным надзором Национальной полиции;

наличия постановления Государственной исполнительной службы (например, из-за неуплаты алиментов);

нахождение человека в розыске;

ограничений, связанных с доступом к государственной тайне;

отсутствия необходимых документов, дающих право на выезд за границу.

Что касается алиментов, то закон «Об исполнительном производстве» позволяет контролирующему органу обратиться в суд с требованием запретить пересечение государственной границы, если человек задолжал сумму за 4 месяца. Дополнительные санкции включают ограничение права управлять автомобилем, пользоваться оружием и охотиться.

Стоит понимать, что непосредственно факт наличия задолженности по кредиту или алиментам не является основанием для запрета на выезд из Украины, поскольку пограничники не проверяют эту информацию. Однако они имеют доступ к реестру открытых исполнительных производств и быстро узнают о судебных решениях.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что на границе с Германией в иностранцев могут проверять наличие денег. Минимальная сумма, которую стоит взять с собой, составляет 45 евро на каждый день запланированного пребывания. Отсутствие купюр является основанием для отказа во въезде.

Также Новини.LIVE рассказывали, какое имущество украинцев не изымают даже при наличии крупных долгов. Неприкосновенными для исполнительной службы являются базовая мебель, лекарства, одежда, обувь, средства гигиены, продукты питания, государственные награды, памятные знаки отличия, деньги на покупку еды и т. д.