Виїзд за кордон у 2026 році: чи пропустять українців із кредитними боргами

Пункт пропуску на кордоні. Фото: Google Maps/Vadym Tabakera

Чимало українців вважають, що поїздка за кордон неможлива у разі наявності боргів. Однак обмежують пересування громадян лише судові рішення та невиконані фінансові зобов'язання. Не завадить дізнатися, в яких випадках виїзд з України стає недоступним.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи вдасться перетнути державний кордон із боргами.

Чи випускають за кордон із боргами

Відповідь на питання дали в Міністерстві внутрішніх справ. За словами фахівців, прикордонники не перевіряють кредитні зобов’язання громадян, не цікавляться наявністю іпотеки чи розстрочки, не слідкують за листками непрацездатності тощо. Отже ці обставини не можуть завадити перетнути державний кордон.

Однак ситуація кардинально змінюється, якщо суд наклав на боржника обмеження чи виконавча служба відкрила провадження. Тоді відомості про тимчасове блокування виїзду вносять до відповідних реєстрів, які вже перевіряються на кордоні.

Коли виїзд за кордон можуть заборонити

Існують чітко визначені законом випадки, коли громадянину обмежують пересування. Заборону на виїзд накладають у разі:

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застосування конкретного запобіжного заходу;

засудження за вчинення кримінального правопорушення;

ухилення від виконання судового рішення та інших зобов'язань, що підлягають примусовому виконанню;

перебування під адміністративним наглядом Національної поліції;

наявності постанови Державної виконавчої служби (наприклад, через несплату аліментів);

перебування особи в розшуку;

обмежень, пов’язаних із доступом до державної таємниці;

відсутності необхідних документів, які дають право на виїзд за кордон.

Щодо аліментів, то закон "Про виконавче провадження" дозволяє контролюючому органу звернутися в суд із вимогою заборонити перетин державного кордону, якщо особа заборгувала суму за 4 місяці. Додаткові санкції включають обмеження права керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати.

Варто розуміти, що безпосередньо факт наявності боргу за кредитом чи аліментами не є підставою заборонити виїзд з України, оскільки прикордонники не перевіряють цю інформацію. Однак вони мають доступ до реєстру відкритих виконавчих проваджень і швидко дізнаються про судові рішення.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що на кордоні з Німеччиною в іноземців можуть перевіряти наявність готівки. Мінімальна сума, яку варто взяти з собою, становить 45 євро на кожен день запланованого перебування. Відсутність грошей є підставою відмовити у в’їзді.

Також Новини.LIVE розповідали, яке майно українців не забирають навіть через великі борги. Недоторканими для виконавчої служби є базові меблі, ліки, одяг, взуття, засоби гігієни, продукти харчування, державні нагороди, пам’ятні відзнаки, гроші на купівлю їжі тощо.