Вилучення майна за борги у 2026 році: на що не може "посягати" виконавча служба

В Україні діють правила, які захищають людей від повної втрати майна через борги. Навіть якщо суд ухвалив рішення про стягнення коштів, закон гарантує боржнику право на базові речі для життя. А під час воєнного стану діють ще й додаткові обмеження.

Про те, яке майно українців не вилучають навіть через великі борги, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Яке майно українців не можуть забрати за борги

Нещодавно Верховна Рада ухвалила Закон №4833-IX, який змінює систему виконавчого провадження. Головна ідея — більше цифрових сервісів, швидший обмін інформацією між банками та виконавцями, але водночас і посилення захисту громадян.

За законом виконавча служба не має права вилучати речі першої потреби. Серед них:

базові меблі й побутова техніка;

необхідні ліки та медичні засоби;

одяг, взуття, постіль, засоби гігієни;

окреме сільськогосподарське майно;

продукти, воду або гроші на їх купівлю;

державні нагороди та пам’ятні відзнаки;

паливо для опалення та приготування їжі;

інструменти чи обладнання для роботи, якщо це єдине джерело доходу.

Ці правила потрібні для того, щоб людина навіть у разі боргів не залишилася без мінімальних умов для життя.

Які додаткові обмеження діють під час воєнного стану

Після початку повномасштабної війни в Україні запровадили тимчасові послаблення для боржників. Зокрема:

діє заборона на відчуження окремого іпотечного житла;

якщо борг невеликий, не можна забрати єдине житло та землю під ним;

на окупованих територіях і в зонах бойових дій примусове виконання рішень взагалі заборонене;

люди можуть користуватися частиною грошей навіть з арештованого рахунку — до двох мінімальних зарплат на місяць;

тимчасово не стягують кошти з пенсій і стипендій, окрім справ про аліменти, компенсацію шкоди здоров’ю та справ щодо громадян Росії.

Усі ці норми працюють лише на період воєнного стану. Окремі гарантії передбачили й для людей із боргами за комуналку. Якщо людина живе на території бойових дій або в окупації, арешти майна та рахунків мають скасувати, а інформацію про борг — прибрати з Єдиного реєстру боржників.

Чи можуть забрати єдине житло українців за борги

Новий Закон №4833-IX передбачає масштабну цифровізацію виконавчого провадження. Також він посилює соціальний захист населення. Для військовослужбовців заборонять стягнення єдиного житла під час воєнного стану та ще протягом року після його завершення.

Крім того, підвищується мінімальний поріг боргу, за якого можуть забрати єдине житло: раніше це було 20 мінімальних зарплат, тепер — 50 (432 350 грн).

