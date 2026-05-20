Изъятие имущества за долги в 2026 году: на что не может "посягать" исполнительная служба

В Украине действуют правила, которые защищают людей от полной потери имущества из-за долгов. Даже если суд принял решение о взыскании средств, закон гарантирует должнику право на базовые вещи для жизни. А во время военного положения действуют еще и дополнительные ограничения.

О том, какое имущество украинцев не изымают даже из-за больших долгов, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Какое имущество украинцев не могут забрать за долги

Недавно Верховная Рада приняла Закон №4833-IX, который меняет систему исполнительного производства. Главная идея — больше цифровых сервисов, более быстрый обмен информацией между банками и исполнителями, но одновременно и усиление защиты граждан.

По закону исполнительная служба не имеет права изымать вещи первой необходимости. Среди них:

базовая мебель и бытовая техника;

необходимые лекарства и медицинские средства;

одежда, обувь, постель, средства гигиены;

отдельное сельскохозяйственное имущество;

продукты, воду или деньги на их покупку;

государственные награды и памятные знаки отличия;

топливо для отопления и приготовления пищи;

инструменты или оборудование для работы, если это единственный источник дохода.

Эти правила нужны для того, чтобы человек даже в случае долгов не остался без минимальных условий для жизни.

Какие дополнительные ограничения действуют во время военного положения

После начала полномасштабной войны в Украине ввели временные послабления для должников. В частности:

действует запрет на отчуждение отдельного ипотечного жилья;

если долг небольшой, нельзя забрать единственное жилье и землю под ним;

на оккупированных территориях и в зонах боевых действий принудительное исполнение решений вообще запрещено;

люди могут пользоваться частью денег даже с арестованного счета — до двух минимальных зарплат в месяц;

временно не взыскивают средства с пенсий и стипендий, кроме дел об алиментах, компенсации вреда здоровью и дел в отношении граждан России.

Все эти нормы работают только на период военного положения. Отдельные гарантии предусмотрели и для людей с долгами за коммуналку. Если человек живет на территории боевых действий или в оккупации, аресты имущества и счетов должны отменить, а информацию о долге — убрать из Единого реестра должников.

Могут ли забрать единственное жилье украинцев за долги

Новый Закон №4833-IX предусматривает масштабную цифровизацию исполнительного производства. Также он усиливает социальную защиту населения. Для военнослужащих запретят взыскание единственного жилья во время военного положения и еще в течение года после его завершения.

Кроме того, повышается минимальный порог долга, при котором могут забрать единственное жилье: раньше это было 20 минимальных зарплат, теперь — 50 (432 350 грн).

