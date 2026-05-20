Главная Экономика Какое имущество не заберут даже из-за больших долгов: перечень в 2026 году

Какое имущество не заберут даже из-за больших долгов: перечень в 2026 году

Дата публикации 20 мая 2026 16:10
Изъятие имущества за долги в 2026 году: на что не может "посягать" исполнительная служба
Правила конфискации имущества за долги. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине действуют правила, которые защищают людей от полной потери имущества из-за долгов. Даже если суд принял решение о взыскании средств, закон гарантирует должнику право на базовые вещи для жизни. А во время военного положения действуют еще и дополнительные ограничения.

О том, какое имущество украинцев не изымают даже из-за больших долгов, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Какое имущество украинцев не могут забрать за долги

Недавно Верховная Рада приняла Закон №4833-IX, который меняет систему исполнительного производства. Главная идея — больше цифровых сервисов, более быстрый обмен информацией между банками и исполнителями, но одновременно и усиление защиты граждан.

По закону исполнительная служба не имеет права изымать вещи первой необходимости. Среди них:

  • базовая мебель и бытовая техника;
  • необходимые лекарства и медицинские средства;
  • одежда, обувь, постель, средства гигиены;
  • отдельное сельскохозяйственное имущество;
  • продукты, воду или деньги на их покупку;
  • государственные награды и памятные знаки отличия;
  • топливо для отопления и приготовления пищи;
  • инструменты или оборудование для работы, если это единственный источник дохода.

Эти правила нужны для того, чтобы человек даже в случае долгов не остался без минимальных условий для жизни.

Какие дополнительные ограничения действуют во время военного положения

После начала полномасштабной войны в Украине ввели временные послабления для должников. В частности:

  • действует запрет на отчуждение отдельного ипотечного жилья;
  • если долг небольшой, нельзя забрать единственное жилье и землю под ним;
  • на оккупированных территориях и в зонах боевых действий принудительное исполнение решений вообще запрещено;
  • люди могут пользоваться частью денег даже с арестованного счета — до двух минимальных зарплат в месяц;
  • временно не взыскивают средства с пенсий и стипендий, кроме дел об алиментах, компенсации вреда здоровью и дел в отношении граждан России.

Все эти нормы работают только на период военного положения. Отдельные гарантии предусмотрели и для людей с долгами за коммуналку. Если человек живет на территории боевых действий или в оккупации, аресты имущества и счетов должны отменить, а информацию о долге — убрать из Единого реестра должников.

Могут ли забрать единственное жилье украинцев за долги

Новый Закон №4833-IX предусматривает масштабную цифровизацию исполнительного производства. Также он усиливает социальную защиту населения. Для военнослужащих запретят взыскание единственного жилья во время военного положения и еще в течение года после его завершения.

Кроме того, повышается минимальный порог долга, при котором могут забрать единственное жилье: раньше это было 20 минимальных зарплат, теперь — 50 (432 350 грн).

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам могут блокировать банковские счета из-за подозрительных операций, скрытых доходов или налоговых долгов. Чаще всего это происходит по решению исполнительной службы. Из-за этого возникает вопрос, могут ли государственные органы списать все деньги с карты для погашения долга.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые семьи рискуют потерять субсидию из-за долгов за коммуналку. В 2026 году выплаты могут не назначить, если домохозяйство не платит три месяца, а сумма составляет задолженности превышает 680 гривен.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
