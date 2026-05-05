Долговая расписка: что нужно написать в документе, дабы реально вернуть деньги

Украинцы часто дают деньги в кредит родственникам, друзьям, коллегам. Однако сумму долга не всегда возвращают, поскольку устные договоренности и переписка в социальных сетях ничего не значат в рамках судебного разбирательства. То есть истец не сможет доказать факт задолженности конкретной суммы без четких доказательств. С этим поможет наличие долговой расписки.

Что такое долговая расписка

Это документ, подтверждающий получение денег конкретным человеком от другого лица либо организации. Стоит понимать, что не каждая расписка автоматически считается долговой. Для различения этих понятий используют судебную практику.

В частности постановление Верховного суда по делу №524/4946/16-ц детализирует, что именно надо указать в документе, дабы подтвердить наличие задолженности. Структура расписки не является утвержденной, а суды при принятии решений ориентируются на конкретные формулировки, изложенные на бумаге.

Что нужно указать в долговой расписке

Чтобы выиграть суд и вернуть свои деньги, надо правильно составить долговую расписку. Минимальный перечень обязательных реквизитов включает:

заголовок — желательно использовать в названии слово "долг";

дату и место составления — написать число, месяц, год и населенный пункт;

данные обеих сторон — фамилию, имя и отчество, дату рождения, паспортные данные, идентификационный код, адрес регистрации или фактического проживания;

точную сумму предоставленных в долг денег — написать цифрами и прописью с указанием валюты;

предмет сделки — надо четко указать, что деньги предоставлены в долг или займ;

условия возврата — прописать механизм возврата, точную дату и сумму задолженности;

факт получения денег — должен быть маркер того, что сумма реально оказалась у получателя;

подписи обеих сторон — желательно с расшифровкой.

Можно указать дополнительную информацию, которая будет играть в пользу кредитора. Например, не помешает уточнить данные о свидетелях, месте возврата, процентах за пользование (если есть необходимость) и возможных санкциях в случае невозврата или просрочки. Эта информация поможет конкретизировать требования кредитора в суде.

Стоит запомнить главное правило: если нет прямой формулировки о предоставлении средств в долг и обязанности их вернуть, то ответчик может утверждать, что получил подарок в денежной форме.

Что еще нужно знать украинцам

