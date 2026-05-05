Боргова розписка: що треба написати в документі, аби реально повернути гроші

Повернення боргу завдяки розписці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці часто дають гроші у кредит родичам, друзям, колегам тощо. Однак суму боргу не завжди повертають, оскільки усні домовленості та листування в соціальних мережах нічого не значать у межах судового розгляду. Тобто позивач не зможе довести факт заборгованості конкретної суми без чітких доказів. Із цим допоможе наявність боргової розписки.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал Advokat Market.

Що таке боргова розписка

Це документ, який підтверджує отримання коштів конкретною особою від іншої людини чи організації. Варто розуміти, що не кожна розписка автоматично вважається борговою. Для розрізнення цих понять використовують судову практику.

Зокрема постанова Верховного суду у справі №524/4946/16-ц деталізує, що саме треба вказати у документі, аби підтвердити наявність заборгованості. Структура розписки не є затвердженою, а суди під час ухвалення рішень орієнтуються на конкретні формулювання, викладені на папері.

Що треба вказати в борговій розписці

Аби виграти суд і повернути свої гроші, треба правильно скласти боргову розписку. Мінімальний перелік обов'язкових реквізитів включає:

Читайте також:

заголовок — бажано використати у назві слово "борг";

дату та місце складання — написати число, місяць, рік і населений пункт;

дані обох сторін — прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу реєстрації чи фактичного проживання;

точну суму наданих у борг грошей — написати цифрами і прописом із зазначенням валюти;

предмет угоди — треба чітко вказати, що гроші надані в борг або позику;

умови повернення — прописати механізм повернення, точну дату і суму заборгованості;

факт отримання коштів — повинен бути маркер того, що сума реально опинилася в отримувача;

підписи обох сторін — бажано із розшифруванням.

Можна вказати додаткову інформацію, яка гратиме на користь кредитора. Наприклад, не завадить уточнити дані про свідків, місце повернення, відсотки за користування (якщо є потреба) і можливі санкції у випадку неповернення чи прострочення. Ця інформація допоможе конкретизувати вимоги кредитора у суді.

Варто запам'ятати головне правило: якщо немає прямого формулювання про надання коштів у борг та обов'язку їх повернути, то відповідач може стверджувати, що отримав подарунок у грошовій формі.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, кому доведеться погасити чужі податкові борги. Після смерті спадкодавця обов'язок погашення переходить спадкоємцям. Вони повинні сплатити суму в межах вартості отриманого майна.

Також Новини.LIVE розповідали, хто повинен повернути гроші, отримані у кредит, за свого родича. Якщо спадкоємець прийняв спадщину, то кредитні та боргові зобов'язання переходять йому. Аби уникнути витрат, доведеться відмовитися від майна.