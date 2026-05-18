Долги за коммуналку: из-за какой суммы можно потерять субсидию в 2026 году

Некоторые украинские семьи рискуют потерять субсидию, если накопят долг за коммунальные услуги. При этом речь не идет о каких-то "космических" суммах. Выплаты могут отменить даже из-за нескольких сотен долга.

О том, из-за какой суммы долга за коммуналку украинцы теряют право на субсидию, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Из-за какой суммы долга за коммуналку могут отменить субсидию в 2026 году

В Пенсионном фонде уточнили, что в 2026 году субсидию могут не назначать, если долг за коммунальные услуги превышает три месяца и его сумма больше чем 680 гривен (это 40 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Чтобы не остаться без помощи, стоит обратиться к поставщику услуг и договориться о погашении долга или его реструктуризации.

Почему еще могут отказать в субсидии в 2026 году

Кроме должников, в 2026 году субсидии не назначают: есть

Если ранее полученную субсидию не вернули вовремя. Если взрослые члены семьи более 60 дней в году находились за границей. Если кто-то из взрослых безработный, получает меньше минимальной зарплаты или не платит ЕСВ (кроме студентов и получателей соцпенсии). Если семья покупала товары или услуги на сумму более 50 тыс. грн за год (кроме медицинских расходов и продажи другого жилья). Если кто-то имеет депозит более 100 тыс. грн или покупал валюту более 50 тыс. грн за последний год. Если в домохозяйстве есть неплательщик алиментов более чем за три месяца. Если семья имеет более одного жилья (кроме временно оккупированных территорий или села).

Также субсидии не получат семьи, которые владеют более чем одним жильем, имеют квартиру более 130 кв. м или частный дом более 230 кв. м (исключения — детские дома семейного типа, приемные и многодетные семьи), а также если есть транспорт возрастом до 5 лет или более одного авто выпущенные за последние 15 лет.

