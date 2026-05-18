Долги за коммуналку: из-за какой суммы можно потерять субсидию в 2026 году

Субсидии в 2026 году: какой долг за коммуналку лишает выплат
Некоторые украинские семьи рискуют потерять субсидию, если накопят долг за коммунальные услуги. При этом речь не идет о каких-то "космических" суммах. Выплаты могут отменить даже из-за нескольких сотен долга.
О том, из-за какой суммы долга за коммуналку украинцы теряют право на субсидию, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.
Из-за какой суммы долга за коммуналку могут отменить субсидию в 2026 году
В Пенсионном фонде уточнили, что в 2026 году субсидию могут не назначать, если долг за коммунальные услуги превышает три месяца и его сумма больше чем 680 гривен (это 40 необлагаемых минимумов доходов граждан).
Чтобы не остаться без помощи, стоит обратиться к поставщику услуг и договориться о погашении долга или его реструктуризации.
Почему еще могут отказать в субсидии в 2026 году
Кроме должников, в 2026 году субсидии не назначают: есть
- Если ранее полученную субсидию не вернули вовремя.
- Если взрослые члены семьи более 60 дней в году находились за границей.
- Если кто-то из взрослых безработный, получает меньше минимальной зарплаты или не платит ЕСВ (кроме студентов и получателей соцпенсии).
- Если семья покупала товары или услуги на сумму более 50 тыс. грн за год (кроме медицинских расходов и продажи другого жилья).
- Если кто-то имеет депозит более 100 тыс. грн или покупал валюту более 50 тыс. грн за последний год.
- Если в домохозяйстве есть неплательщик алиментов более чем за три месяца.
- Если семья имеет более одного жилья (кроме временно оккупированных территорий или села).
Также субсидии не получат семьи, которые владеют более чем одним жильем, имеют квартиру более 130 кв. м или частный дом более 230 кв. м (исключения — детские дома семейного типа, приемные и многодетные семьи), а также если есть транспорт возрастом до 5 лет или более одного авто выпущенные за последние 15 лет.
