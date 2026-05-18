Борги за комуналку: через яку суму можна втратити субсидію у 2026 році

Деякі українські сім’ї ризикують втратити субсидію, якщо накопичать борг за комунальні послуги. При цьому мова не йде про якісь "космічні" суми. Виплати можуть скасувати навіть через кілька сотень боргу.

Про те, через яку суму боргу за комуналку українці втрачають право на субсидію, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

Через яку суму боргу за комуналку можуть скасувати субсидію у 2026 році

У Пенсійному фонді уточнили, що у 2026 році субсидію можуть не призначати, якщо борг за комунальні послуги перевищує три місяці і його сума більша ніж 680 гривень (це 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Щоб не залишитися без допомоги, варто звернутися до постачальника послуг і домовитися про погашення боргу або його реструктуризацію.

Чому ще можуть відмовити в субсидії у 2026 році

Окрім боржників, у 2026 році субсидії не призначають:є

Якщо раніше отриману субсидію не повернули вчасно. Якщо дорослі члени сім’ї більше ніж 60 днів у році перебували за кордоном. Якщо хтось з дорослих безробітний, отримує менше мінімальної зарплати або не платить ЄСВ (крім студентів та одержувачів соцпенсії). Якщо сім’я купувала товари або послуги на суму понад 50 тис. грн за рік (крім медичних витрат та продажу іншого житла). Якщо хтось має депозит понад 100 тис. грн або купував валюту понад 50 тис. грн за останній рік. Якщо в домогосподарстві є неплатник аліментів більше ніж за три місяці. Якщо сім’я має більше одного житла (крім тимчасово окупованих територій або села).

Також субсидії не отримають сім’ї, які володіють більше ніж одним житлом, мають квартиру понад 130 кв. м або приватний будинок понад 230 кв. м (винятки — дитячі будинки сімейного типу, прийомні та багатодітні сім’ї), а також якщо є транспорт віком до 5 років або більше одного авто випущені за останні 15 років .

