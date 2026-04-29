Газ, електрика та вода: скільки платитимуть споживачі з 1 травня

Вартість комунальних послуг в Україні з 1 травня.

Після 30 квітня в Україні перестають діяти окремі тарифні пільги для населення. Уже з 1 травня частина споживачів буде по-іншому розраховуватися за електроенергію, але ціни на газ для більшості домогосподарств залишаться без змін.

Про те, що буде з комунальними тарифами в Україні з 1 травня.

Ціна за кіловат електрики для населення з 1 травня

Базовий тариф на електроенергію зараз становить 4,32 грн за кВт-год. Його встановив уряд Постановою № 1331, і досі він не переглядався. Формально дія відповідного рішення завершується 30 квітня, але підвищення ціни поки що не розглядають.

В уряді раніше зазначали, що змін у тарифі не планується, тому є підстави вважати, що вартість електроенергії залишиться на нинішньому рівні.

Однак, з початку травня скасовується пільгова ціна для тих, хто користується електроопаленням. До кінця квітня для таких споживачів діяла знижка: перші 2000 кВт-год на місяць оплачувалися по 2,64 грн за кВт-год. Після завершення опалювального сезону ця пільга більше не діятиме.

Ціни на газ для населення з 1 травня

Більшість громадян України газом забезпечує компанія "Нафтогаз" і вона вже визначила тариф для побутових споживачів на тривалий період. Йдеться про тарифний план "Фіксований", який діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Згідно з ним, ціна газу для населення залишається на рівні 7,96 грн за кубометр. Варто зазначити, що під час воєнного стану та ще шість місяців після його завершення підвищення тарифів для населення заборонене. Тому, навіть попри формальні щорічні перегляди, фактично ціна залишається незмінною.

Що буде з тарифами на воду з 1 травня

Єдиного тарифу на воду в Україні немає. Ціна формується на двох рівнях:

Місцевий рівень — у невеликих громадах тарифи затверджують виконавчі органи місцевих рад. Національний рівень — якщо водоканал має ліцензію НКРЕКП, тарифи встановлює державний регулятор. Це зазвичай великі водоканали, які обслуговують великі міста або значні території.

Через це ціни на воду в різних містах можуть відрізнятися. Тому актуальну вартість з 1 травня 2026 року потрібно перевіряти на сайті свого водоканалу або місцевої ради.

Раніше Новини.LIVE писали, що у випадках, коли багатоквартирний будинок пошкоджений або зруйнований і ним неможливо користуватися, платити за його обслуговування не потрібно. Це стосується ситуацій, коли квартири, нежитлові приміщення чи спільні зони стали непридатними, і фактично комунальні послуги не надаються.

Також Новини.LIVE писали, що за даними Держпродспоживслужби, у січні-березні 2026 року провели 88 позапланових перевірок цін у комунальній сфері. У 86 випадках виявили порушення. Тож якщо здається, що ваші права порушують — краще не мовчати. Звернення до відповідних органів може допомогти добитися справедливих тарифів і навіть повернути переплачені гроші.