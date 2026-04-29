Газ, электричество и вода: сколько будут платить потребители с 1 мая

Стоимость коммунальных услуг в Украине с 1 мая. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

После 30 апреля в Украине перестают действовать отдельные тарифные льготы для населения. Уже с 1 мая часть потребителей будет по-другому рассчитываться за электроэнергию, но цены на газ для большинства домохозяйств останутся без изменений.

О том, что будет с коммунальными тарифами в Украине с 1 мая, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Цена за киловатт электричества для населения с 1 мая

Базовый тариф на электроэнергию сейчас составляет 4,32 грн за кВт-час. Его установило правительство Постановлением № 1331, и до сих пор он не пересматривался. Формально действие соответствующего решения завершается 30 апреля, но повышение цены пока не рассматривают.

В правительстве ранее отмечали, что изменений в тарифе не планируется, поэтому есть основания полагать, что стоимость электроэнергии останется на нынешнем уровне.

Однако, с начала мая отменяется льготная цена для тех, кто пользуется электроотоплением. До конца апреля для таких потребителей действовала скидка: первые 2000 кВт-ч в месяц оплачивались по 2,64 грн за кВт-ч. После завершения отопительного сезона эта льгота больше не будет действовать.

Цены на газ для населения с 1 мая

Большинство граждан Украины газом обеспечивает компания "Нафтогаз" и она уже определила тариф для бытовых потребителей на длительный период. Речь идет о тарифном плане "Фиксированный", который будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

Согласно ему, цена газа для населения остается на уровне 7,96 грн за кубометр. Стоит отметить, что во время военного положения и еще шесть месяцев после его завершения повышение тарифов для населения запрещено. Поэтому, даже несмотря на формальные ежегодные пересмотры, фактически цена остается неизменной.

Что будет с тарифами на воду с 1 мая

Единого тарифа на воду в Украине нет. Цена формируется на двух уровнях:

Местный уровень — в небольших общинах тарифы утверждают исполнительные органы местных советов. Национальный уровень — если водоканал имеет лицензию НКРЭКУ, тарифы устанавливает государственный регулятор. Это обычно крупные водоканалы, которые обслуживают крупные города или значительные территории.

Из-за этого цены на воду в разных городах могут отличаться. Поэтому актуальную стоимость с 1 мая 2026 года нужно проверять на сайте своего водоканала или местного совета.

Ранее Новини.LIVE писали, что в случаях, когда многоквартирный дом поврежден или разрушен и им невозможно пользоваться, платить за его обслуживание не нужно. Это касается ситуаций, когда квартиры, нежилые помещения или общие зоны стали непригодными, и фактически коммунальные услуги не предоставляются.

Также Новини.LIVE писали, что по данным Госпродпотребслужбы, в январе-марте 2026 года провели 88 внеплановых проверок цен в коммунальной сфере. В 86 случаях выявили нарушения. Поэтому если кажется, что ваши права нарушают — лучше не молчать. Обращение в соответствующие органы может помочь добиться справедливых тарифов и даже вернуть переплаченные деньги.