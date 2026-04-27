Ночной тариф на электричество в Украине: как изменится цена за киловатт с 1 мая

В мае для большинства украинцев тариф на электроэнергию останется без изменений — 4,32 грн за кВт-ч. То есть базовая цена не изменится. Однако те, кто пользуется ночным тарифом, могут и в дальнейшем экономить: электроэнергия, потребленная после 23:00, оплачивается со скидкой 50%.

О том, сколько будет стоить киловатт электричества для украинцев с зонными счетчиками и у кого изменится тариф с 1 мая, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Сколько стоит электроэнергия для бытовых потребителей в Украине в апреле

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 1331 правительство продлило действие специальных обязанностей (ПСО) до 30 апреля 2026 года. Поэтому в течение отопительного сезона население платит 4,32 грн за кВт-ч. Для домохозяйств с электроотоплением действуют льготные условия:

если месячное потребление не превышает 2000 кВт-ч — тариф составляет 2,64 грн/кВт-ч;

при превышении этого объема применяется стандартная ставка — 4,32 грн/кВт-ч.

Ночной тариф также остается действующим. Он позволяет экономить за счет разной стоимости электроэнергии в зависимости от времени суток, но требует установки специального счетчика:

Двухзонный счетчик:

День (07:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-час. Ночь (23:00-07:00) — 2,16 грн/кВт-час.

Трехзонный счетчик:

Стандартный период (07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-ч. Ночной (23:00-07:00) — 1,73 грн/кВт-час. Пиковые часы (08:00-11:00, 20:00-22:00) — 6,48 грн/кВт-ч.

Для потребителей с электроотоплением условия еще выгоднее, если потреблять до 2000 кВт-ч в месяц:

С двухзонным счетчиком:

День — 2,64 грн. Ночь — 1,32 грн.

С трехзонным счетчиком:

Пик — 3,96 грн. Полупик — 2,64 грн. Ночь — 1,05 грн.

Изменятся ли тарифы на электричество с 1 мая

По словам народного депутата Сергея Нагорняка, пока правительство не планирует повышать цены на электроэнергию для населения, поскольку в этом нет насущной необходимости. Впрочем, для части потребителей изменения все же произойдут, хотя они не связаны с повышением тарифов.

Для кого изменится стоимость электричества с 1 мая

В компании "Yasno" напоминают, что с 1 мая дороже будут платить те, кто использует электроэнергию для отопления жилья. Это объясняется завершением действия сезонной льготы. После завершения отопительного сезона тарифы для всех выравниваются:

Двухзонный счетчик:

День (07:00-23:00) — 4,32 грн. Ночь (23:00-07:00) — 2,16 грн.

Трехзонный счетчик:

Пик (08:00-11:00, 20:00-22:00) — 6,48 грн. Полупик (07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) — 4,32 грн. Ночь (23:00-07:00) — 1,73 грн.

В компании отмечают, что это обычная практика. После завершения отопительного периода все потребители переходят на единые условия оплаты.

