Ночной тариф в Украине: вырастет ли цена за киловатт с 1 мая

Ночной тариф в Украине: вырастет ли цена за киловатт с 1 мая

Дата публикации 27 апреля 2026 14:05
Ночной тариф на электричество в Украине: как изменится цена за киловатт с 1 мая
Ночной тариф на свет с 1 мая. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В мае для большинства украинцев тариф на электроэнергию останется без изменений — 4,32 грн за кВт-ч. То есть базовая цена не изменится. Однако те, кто пользуется ночным тарифом, могут и в дальнейшем экономить: электроэнергия, потребленная после 23:00, оплачивается со скидкой 50%.

О том, сколько будет стоить киловатт электричества для украинцев с зонными счетчиками и у кого изменится тариф с 1 мая, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Сколько стоит электроэнергия для бытовых потребителей в Украине в апреле

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 1331 правительство продлило действие специальных обязанностей (ПСО) до 30 апреля 2026 года. Поэтому в течение отопительного сезона население платит 4,32 грн за кВт-ч. Для домохозяйств с электроотоплением действуют льготные условия:

  • если месячное потребление не превышает 2000 кВт-ч — тариф составляет 2,64 грн/кВт-ч;
  • при превышении этого объема применяется стандартная ставка — 4,32 грн/кВт-ч.

Ночной тариф также остается действующим. Он позволяет экономить за счет разной стоимости электроэнергии в зависимости от времени суток, но требует установки специального счетчика:

  • Двухзонный счетчик:
  1. День (07:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-час.
  2. Ночь (23:00-07:00) — 2,16 грн/кВт-час.
  • Трехзонный счетчик:
  1. Стандартный период (07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-ч.
  2. Ночной (23:00-07:00) — 1,73 грн/кВт-час.
  3. Пиковые часы (08:00-11:00, 20:00-22:00) — 6,48 грн/кВт-ч.

Для потребителей с электроотоплением условия еще выгоднее, если потреблять до 2000 кВт-ч в месяц:

  • С двухзонным счетчиком:
  1. День — 2,64 грн.
  2. Ночь — 1,32 грн.
  • С трехзонным счетчиком:
  1. Пик — 3,96 грн.
  2. Полупик — 2,64 грн.
  3. Ночь — 1,05 грн.

Изменятся ли тарифы на электричество с 1 мая

По словам народного депутата Сергея Нагорняка, пока правительство не планирует повышать цены на электроэнергию для населения, поскольку в этом нет насущной необходимости. Впрочем, для части потребителей изменения все же произойдут, хотя они не связаны с повышением тарифов.

Для кого изменится стоимость электричества с 1 мая

В компании "Yasno" напоминают, что с 1 мая дороже будут платить те, кто использует электроэнергию для отопления жилья. Это объясняется завершением действия сезонной льготы. После завершения отопительного сезона тарифы для всех выравниваются:

  • Двухзонный счетчик:
  1. День (07:00-23:00) — 4,32 грн.
  2. Ночь (23:00-07:00) — 2,16 грн.
  • Трехзонный счетчик:
  1. Пик (08:00-11:00, 20:00-22:00) — 6,48 грн.
  2. Полупик (07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) — 4,32 грн.
  3. Ночь (23:00-07:00) — 1,73 грн.

В компании отмечают, что это обычная практика. После завершения отопительного периода все потребители переходят на единые условия оплаты.

Ранее Новини.LIVE писали, что государственные проверки показали, что в Украине проблемы с тарифами на коммуналку не единичные, а довольно распространены. После них, часть излишне начисленных денег людям начали возвращать.

Также Новини.LIVE писали, что коммуналка и дальше "съедает" большую часть семейного бюджета многих украинских семей. Особенно сейчас много говорят о тарифах на свет — из-за восстановления энергосистемы после атак. К тому же для некоторых потребителей цена на электроэнергию изменится уже с 1 мая.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия свет
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
