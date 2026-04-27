Нічний тариф на електрику в Україні: як зміниться ціна за кіловат з 1 травня

Нічний тариф в Україні: чи зросте ціна за кіловат з 1 травня
У травні для більшості українців тариф на електроенергію залишиться без змін — 4,32 грн за кВт-год. Тобто базова ціна не зміниться. Однак ті, хто користується нічним тарифом, можуть і надалі економити: електроенергія, спожита після 23:00, оплачується зі знижкою 50%.
Про те, скільки коштуватиме кіловат електрики для українців з зонними лічильниками та у кого зміниться тариф з 1 травня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Скільки коштує електроенергія для побутових споживачів в Україні у квітні
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1331 уряд продовжив дію спеціальних обов’язків (ПСО) до 30 квітня 2026 року. Тож протягом опалювального сезону населення сплачує 4,32 грн за кВт-год. Для домогосподарств з електроопаленням діють пільгові умови:
- якщо місячне споживання не перевищує 2000 кВт-год — тариф становить 2,64 грн/кВт-год;
- при перевищенні цього обсягу застосовується стандартна ставка — 4,32 грн/кВт-год.
Нічний тариф також залишається чинним. Він дозволяє економити за рахунок різної вартості електроенергії залежно від часу доби, але потребує встановлення спеціального лічильника:
- Двозонний лічильник:
- День (07:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-год.
- Ніч (23:00-07:00) — 2,16 грн/кВт-год.
- Тризонний лічильник:
- Стандартний період (07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-год.
- Нічний (23:00-07:00) — 1,73 грн/кВт-год.
- Пікові години (08:00-11:00, 20:00-22:00) — 6,48 грн/кВт-год.
Для споживачів з електроопаленням умови ще вигідніші, якщо споживати до 2000 кВт-год на місяць:
- З двозонним лічильником:
- День — 2,64 грн.
- Ніч — 1,32 грн.
- З тризонним лічильником:
- Пік — 3,96 грн.
- Напівпік — 2,64 грн.
- Ніч — 1,05 грн.
Чи зміняться тарифи на електрику з 1 травня
За словами народного депутата Сергія Нагорняка, наразі уряд не планує підвищувати ціни на електроенергію для населення, оскільки в цьому немає нагальної потреби. Втім, для частини споживачів зміни все ж відбудуться, хоча вони не пов’язані з підвищенням тарифів.
Для кого зміниться вартість електрики з 1 травня
В компанії "Yasno" нагадують, що з 1 травня дорожче платитимуть ті, хто використовує електроенергію для опалення житла. Це пояснюється завершенням дії сезонної пільги. Після завершення опалювального сезону тарифи для всіх вирівнюються:
- Двозонний лічильник:
- День (07:00-23:00) — 4,32 грн.
- Ніч (23:00-07:00) — 2,16 грн.
- Тризонний лічильник:
- Пік (08:00-11:00, 20:00-22:00) — 6,48 грн.
- Напівпік (07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) — 4,32 грн.
- Ніч (23:00-07:00) — 1,73 грн.
У компанії зазначають, що це звичайна практика. Після завершення опалювального періоду всі споживачі переходять на єдині умови оплати.
