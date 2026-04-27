Нічний тариф на електрику в Україні: як зміниться ціна за кіловат з 1 травня

У травні для більшості українців тариф на електроенергію залишиться без змін — 4,32 грн за кВт-год. Тобто базова ціна не зміниться. Однак ті, хто користується нічним тарифом, можуть і надалі економити: електроенергія, спожита після 23:00, оплачується зі знижкою 50%.

Про те, скільки коштуватиме кіловат електрики для українців з зонними лічильниками та у кого зміниться тариф з 1 травня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Скільки коштує електроенергія для побутових споживачів в Україні у квітні

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1331 уряд продовжив дію спеціальних обов’язків (ПСО) до 30 квітня 2026 року. Тож протягом опалювального сезону населення сплачує 4,32 грн за кВт-год. Для домогосподарств з електроопаленням діють пільгові умови:

якщо місячне споживання не перевищує 2000 кВт-год — тариф становить 2,64 грн/кВт-год;

при перевищенні цього обсягу застосовується стандартна ставка — 4,32 грн/кВт-год.

Нічний тариф також залишається чинним. Він дозволяє економити за рахунок різної вартості електроенергії залежно від часу доби, але потребує встановлення спеціального лічильника:

Двозонний лічильник:

День (07:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-год. Ніч (23:00-07:00) — 2,16 грн/кВт-год.

Тризонний лічильник:

Стандартний період (07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-год. Нічний (23:00-07:00) — 1,73 грн/кВт-год. Пікові години (08:00-11:00, 20:00-22:00) — 6,48 грн/кВт-год.

Для споживачів з електроопаленням умови ще вигідніші, якщо споживати до 2000 кВт-год на місяць:

З двозонним лічильником:

День — 2,64 грн. Ніч — 1,32 грн.

З тризонним лічильником:

Пік — 3,96 грн. Напівпік — 2,64 грн. Ніч — 1,05 грн.

Чи зміняться тарифи на електрику з 1 травня

За словами народного депутата Сергія Нагорняка, наразі уряд не планує підвищувати ціни на електроенергію для населення, оскільки в цьому немає нагальної потреби. Втім, для частини споживачів зміни все ж відбудуться, хоча вони не пов’язані з підвищенням тарифів.

Для кого зміниться вартість електрики з 1 травня

В компанії "Yasno" нагадують, що з 1 травня дорожче платитимуть ті, хто використовує електроенергію для опалення житла. Це пояснюється завершенням дії сезонної пільги. Після завершення опалювального сезону тарифи для всіх вирівнюються:

Двозонний лічильник:

День (07:00-23:00) — 4,32 грн. Ніч (23:00-07:00) — 2,16 грн.

Тризонний лічильник:

Пік (08:00-11:00, 20:00-22:00) — 6,48 грн. Напівпік (07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) — 4,32 грн. Ніч (23:00-07:00) — 1,73 грн.

У компанії зазначають, що це звичайна практика. Після завершення опалювального періоду всі споживачі переходять на єдині умови оплати.

Раніше Новини.LIVE писали, що державні перевірки показали, що в Україні проблеми з тарифами на комуналку не поодинокі, а доволі поширені. Після них, частину зайво нарахованих грошей людям почали повертати.

Також Новини.LIVE писали, що комуналка й далі "з’їдає" велику частину сімейного бюджету багатьох українських сімей. Особливо зараз багато говорять про тарифи на світло — через відновлення енергосистеми після атак. До того ж для деяких споживачів ціна на електроенергію зміниться вже з 1 травня.