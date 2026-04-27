Нічний тариф на електрику в Україні: як зміниться ціна за кіловат з 1 травня

Нічний тариф в Україні: чи зросте ціна за кіловат з 1 травня

Нічний тариф в Україні: чи зросте ціна за кіловат з 1 травня

Дата публікації: 27 квітня 2026 14:05
Нічний тариф на світло з 1 травня. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У травні для більшості українців тариф на електроенергію залишиться без змін — 4,32 грн за кВт-год. Тобто базова ціна не зміниться. Однак ті, хто користується нічним тарифом, можуть і надалі економити: електроенергія, спожита після 23:00, оплачується зі знижкою 50%.

Про те, скільки коштуватиме кіловат електрики для українців з зонними лічильниками та у кого зміниться тариф з 1 травня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE

Скільки коштує електроенергія для побутових споживачів в Україні у квітні

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1331 уряд продовжив дію спеціальних обов’язків (ПСО) до 30 квітня 2026 року. Тож протягом опалювального сезону населення сплачує 4,32 грн за кВт-год. Для домогосподарств з електроопаленням діють пільгові умови:

  • якщо місячне споживання не перевищує 2000 кВт-год — тариф становить 2,64 грн/кВт-год;
  • при перевищенні цього обсягу застосовується стандартна ставка — 4,32 грн/кВт-год.

Нічний тариф також залишається чинним. Він дозволяє економити за рахунок різної вартості електроенергії залежно від часу доби, але потребує встановлення спеціального лічильника:

  • Двозонний лічильник:
  1. День (07:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-год.
  2. Ніч (23:00-07:00) — 2,16 грн/кВт-год.
  • Тризонний лічильник:
  1. Стандартний період (07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) — 4,32 грн/кВт-год.
  2. Нічний (23:00-07:00) — 1,73 грн/кВт-год.
  3. Пікові години (08:00-11:00, 20:00-22:00) — 6,48 грн/кВт-год.

Для споживачів з електроопаленням умови ще вигідніші, якщо споживати до 2000 кВт-год на місяць: 

  • З двозонним лічильником:
  1. День — 2,64 грн.
  2. Ніч — 1,32 грн.
  • З тризонним лічильником:
  1. Пік — 3,96 грн.
  2. Напівпік — 2,64 грн.
  3. Ніч — 1,05 грн.

Чи зміняться тарифи на електрику з 1 травня

За словами народного депутата Сергія Нагорняка, наразі уряд не планує підвищувати ціни на електроенергію для населення, оскільки в цьому немає нагальної потреби. Втім, для частини споживачів зміни все ж відбудуться, хоча вони не пов’язані з підвищенням тарифів.

Для кого зміниться вартість електрики з 1 травня

В компанії "Yasno" нагадують, що з 1 травня дорожче платитимуть ті, хто використовує електроенергію для опалення житла. Це пояснюється завершенням дії сезонної пільги. Після завершення опалювального сезону тарифи для всіх вирівнюються:

  • Двозонний лічильник:
  1. День (07:00-23:00) — 4,32 грн.
  2. Ніч (23:00-07:00) — 2,16 грн.
  • Тризонний лічильник:
  1. Пік (08:00-11:00, 20:00-22:00) — 6,48 грн.
  2. Напівпік (07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) — 4,32 грн.
  3. Ніч (23:00-07:00) — 1,73 грн.

У компанії зазначають, що це звичайна практика. Після завершення опалювального періоду всі споживачі переходять на єдині умови оплати.

Раніше Новини.LIVE писали, що державні перевірки показали, що в Україні проблеми з тарифами на комуналку не поодинокі, а доволі поширені. Після них, частину зайво нарахованих грошей людям почали повертати.

Також Новини.LIVE писали, що комуналка й далі "з’їдає" велику частину сімейного бюджету багатьох українських сімей. Особливо зараз багато говорять про тарифи на світло — через відновлення енергосистеми після атак. До того ж для деяких споживачів ціна на електроенергію зміниться вже з 1 травня.

тарифи комунальні послуги електроенергія світло
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
