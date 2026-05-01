Субсидії на літній період: що зміниться з 1 травня та хто отримає "нульову" допомогу

Субсидія на неопалювальний сезон 2026.

Опалювальний сезон закінчився і разом із ним зникли великі рахунки за тепло. Але разом із цим, у багатьох українців з’явилося нове питання: що тепер буде із субсидіями. Не всі знають, кому їх продовжать автоматично, а кому доведеться знову все оформлювати.

Про те, що буде з субсидіями українців з 1 травня та хто не отримає виплати без нової заяви, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області.

Кому продовжать субсидії з 1 травня автоматично

Насправді все досить просто. Частині людей нічого робити не потрібно — субсидію їм перерахують автоматично. Іншим доведеться подати документи ще раз.

Якщо у вас останнім часом нічого не змінилося — субсидію на літній період вам перерахує Пенсійний фонд без жодних заяв. Автоматичне продовження діє, якщо:

ви не купували авто чи валюту;

склад зареєстрованих у житлі не змінювався;

не було великих витрат понад 50 тисяч гривень.

Умови отримання субсидії на неопалювальний сезон. Фото: Скриншот/ПФУ

У такому випадку з 1 травня до 30 вересня нікуди звертатися не потрібно — система все зробить сама.

Що таке "нульова" субсидія та кому її призначають

Є один момент, який часто плутає людей. Іноді субсидію ніби призначають, але її розмір — нуль гривень. Це не відмова. Це означає, що ви маєте право на допомогу, просто зараз ваші доходи дозволяють самостійно оплачувати комуналку.

Таке найчастіше буває влітку, коли опалення немає, рахунки менші, і держава нічого не доплачує. Але навіть у цьому є плюс — ви залишаєтесь у системі. Коли почнеться опалювальний сезон, субсидію перерахує автоматично і виплати можуть з’явитися без нових заяв.

Іноді "нуль" виникає через зростання доходів, наприклад після спадщини. Дехто думає, що його через це виключили з програми — але це не так.

Кому доведеться подавати документи заново

Є категорії людей, яким обов’язково потрібно оновити дані і подати заяву:

орендарі житла;

внутрішньо переміщені особи;

якщо в одному житлі кілька сімей із окремими рахунками;

якщо змінився склад сім’ї (народження, смерть, переїзд тощо);

якщо за адресою фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано.

У цих випадках автоматичного продовження не буде.

Коли подавати заяву на субсидію і як це зробити

На подачу документів є два місяці — травень і червень. Якщо встигнути до кінця червня, субсидію нарахують заднім числом — з 1 травня. Якщо звернутися пізніше, наприклад у липні, виплати почнуться лише з моменту подачі.

Тож, якщо у вас відбулись якісь зміни — краще не затягувати і подати документи вчасно. Зробити це можна онлайн через портал Пенсійного фонду або через застосунок "Дія", щоб не стояти в чергах.

Раніше Новини.LIVE писали, що після закінчення опалювального сезону субсидії не всім продовжать автоматично. Деяким людям, зокрема пенсіонерам, доведеться самим подати нову заяву — інакше виплати можуть зупинити.

Також Новини.LIVE розповідали, що у квітні 2026 року багато українців отримали разову допомогу 1500 грн. Переважно це пенсіонери і ті, хто вже має соцпідтримку. Тож у багатьох виникає питання: чи вплине ця виплата на субсидії або допомогу для малозабезпечених.