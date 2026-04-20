1500 грн допомоги у квітні: чи можуть українці втратити субсидію через виплати

Як 1500 грн допомоги у квітні вплине на субсидії українців.

У квітні 2026 року багато українців отримає від держави одноразову фінансову допомогу у розмірі 1500 гривень. Вона передбачена насамперед для пенсіонерів і людей, які вже користуються різними видами соціальної підтримки. Водночас у багатьох виникає логічне питання: чи вплине ця виплата на оформлення субсидій або допомоги для малозабезпечених.

Про те, чи можуть українці втратити субсидію через 1500 грн допомоги у квітні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на пояснення Пенсійного фонду України.

Хто отримає 1500 грн у квітні

Цю доплату запровадили постановою уряду №341 "Деякі питання надання одноразової грошової доплати окремим категоріям населення". Виплати почалися з 1 квітня 2026 року. Гроші нараховують автоматично — звертатися до установ чи подавати додаткові заяви не потрібно.

Втім, щоб отримати ці 1500 гривень, потрібно відповідати певним умовам. Зокрема, загальний розмір пенсії разом з усіма надбавками не має перевищувати 25 950 гривень. Також допомога доступна лише визначеним категоріям громадян. Серед них:

люди, які отримують страхову пенсію — за віком, інвалідністю або у зв’язку з втратою годувальника;

громадяни зі спеціальними пенсіями або пенсіями за вислугу років — це держслужбовці, представники місцевого самоврядування, народні депутати, науковці, військові;

отримувачі пенсій по інвалідності або через втрату годувальника з-поміж військових, держслужбовців, постраждалих від аварії на ЧАЕС, а також люди, які отримують соціальні пенсії.

Окрема категорія — це люди, які безпосередньо брали участь у захисті України, члени сімей загиблих або зниклих безвісти, а також ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС. Для них ця доплата нараховується незалежно від розміру пенсії.

Читайте також:

Крім пенсіонерів, допомогу отримають і деякі інші категорії громадян, які вже мають державну підтримку. Зокрема:

малозабезпечені сім’ї;

внутрішньо переміщені особи;

ті, хто отримує допомогу на догляд;

прийомні батьки та батьки-вихователі;

люди, які отримують базову соціальну допомогу;

особи без права на пенсію або люди з інвалідністю, у тому числі з дитинства;

люди, яким призначено тимчасову державну допомогу через відсутність права на пенсію;

сім’ї з дітьми (одинокі батьки, опікуни, багатодітні родини, сім’ї з тяжкохворими дітьми тощо).

Якщо людина має право на допомогу одразу за кількома підставами, виплату все одно нарахують лише один раз.

Чи можна втратити субсидію через 1500 грн допомоги у квітні

Що стосується субсидій і допомоги малозабезпеченим, то вони розраховуються на основі сукупного доходу сім’ї. До нього зазвичай входять зарплата, доходи від підприємницької діяльності, пенсії, стипендії та деякі соціальні виплати.

Але в цьому випадку є хороша новина — разова виплата 1500 гривень не включається до сукупного доходу сім’ї. Це прямо передбачено постановою уряду №341 від 18 березня 2026 року.

Тобто ця допомога ніяк не вплине на розмір субсидій або інших соціальних виплат. Фактично це додаткові гроші від держави, які люди отримають додатково до уже призначеної підтримки.

Раніше Новини.LIVE писали, що в бюджеті на 2026 рік передбачили великі гроші для підтримки постраждалих від Чорнобиля. Це 2,2 млрд грн на соцвиплати та ще 24,5 млрд грн на пенсії.

Також Новини.LIVE розповідали, що отримати 1500 грн через Укрпошту дуже легко. Якщо ти вже отримуєш там пенсію чи допомогу, гроші або принесе листоноша, або можна забрати їх у відділенні разом з основною виплатою. Нічого оформлювати чи писати заяви не потрібно — все приходить автоматично.