1500 грн помощи в апреле: могут ли украинцы потерять субсидию из-за выплат

Как 1500 грн помощи в апреле повлияет на субсидии украинцев.

В апреле 2026 года многие украинцы получат от государства единоразовую финансовую помощь в размере 1500 гривен. Она предусмотрена прежде всего для пенсионеров и людей, которые уже пользуются различными видами социальной поддержки. При этом у многих возникает логичный вопрос: повлияет ли эта выплата на оформление субсидий или помощи для малообеспеченных.

О том, могут ли украинцы потерять субсидию из-за 1500 грн помощи в апреле, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на пояснения Пенсионного фонда Украины.

Кто получит 1500 грн в апреле

Эту доплату ввели постановлением правительства №341 "Некоторые вопросы предоставления одноразовой денежной доплаты отдельным категориям населения". Выплаты начались с 1 апреля 2026 года. Деньги начисляют автоматически — обращаться в учреждения или подавать дополнительные заявления не нужно.

Впрочем, чтобы получить эти 1500 гривен, нужно соответствовать определенным условиям. В частности, общий размер пенсии вместе со всеми надбавками не должен превышать 25 950 гривен. Также помощь доступна только определенным категориям граждан. Среди них:

люди, которые получают страховую пенсию — по возрасту, инвалидности или в связи с потерей кормильца;

граждане со специальными пенсиями или пенсиями за выслугу лет — это госслужащие, представители местного самоуправления, народные депутаты, ученые, военные;

получатели пенсий по инвалидности или из-за потери кормильца из числа военных, госслужащих, пострадавших от аварии на ЧАЭС, а также люди, которые получают социальные пенсии.

Отдельная категория — это люди, которые непосредственно принимали участие в защите Украины, члены семей погибших или пропавших без вести, а также ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. Для них эта доплата начисляется независимо от размера пенсии.

Читайте также:

Кроме пенсионеров, помощь получат и некоторые другие категории граждан, которые уже имеют государственную поддержку. В частности:

малообеспеченные семьи;

внутренне перемещенные лица;

те, кто получает помощь на уход;

приемные родители и родители-воспитатели;

люди, которые получают базовую социальную помощь;

лица без права на пенсию или люди с инвалидностью, в том числе с детства;

люди, которым назначена временная государственная помощь из-за отсутствия права на пенсию;

семьи с детьми (одинокие родители, опекуны, многодетные семьи, семьи с тяжелобольными детьми и т.д.).

Если человек имеет право на помощь сразу по нескольким основаниям, выплату все равно начислят только один раз.

Можно ли потерять субсидию из-за 1500 грн помощи в апреле

Что касается субсидий и помощи малообеспеченным, то они рассчитываются на основе совокупного дохода семьи. В него обычно входят зарплата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии и некоторые социальные выплаты.

Но в этом случае есть хорошая новость — разовая выплата 1500 гривен не включается в совокупный доход семьи. Это прямо предусмотрено постановлением правительства №341 от 18 марта 2026 года.

То есть эта помощь никак не повлияет на размер субсидий или других социальных выплат. Фактически это дополнительные деньги от государства, которые люди получат дополнительно к уже назначенной поддержке.

