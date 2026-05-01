Субсидии на летний период: что изменится с 1 мая и кто получит "нулевую" помощь

Субсидия на неотапливаемый сезон 2026 года. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Отопительный сезон закончился и вместе с ним исчезли большие счета за тепло. Но вместе с этим, у многих украинцев появился новый вопрос: что теперь будет с субсидиями. Не все знают, кому их продлят автоматически, а кому придется снова все оформлять.

О том, что будет с субсидиями украинцев с 1 мая и кто не получит выплаты без нового заявления, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области.

Кому продлят субсидии с 1 мая автоматически с 1 мая

На самом деле все достаточно просто. Части людей ничего делать не нужно — субсидию им пересчитают автоматически. Другим придется подать документы еще раз.

Если у вас в последнее время ничего не изменилось — субсидию на летний период вам пересчитает Пенсионный фонд без всяких заявлений. Автоматическое продление действует, если:

вы не покупали авто или валюту;

состав зарегистрированных в жилье не менялся;

не было крупных расходов свыше 50 тысяч гривен.

Условия получения субсидии на неотапливаемый сезон. Фото: Скриншот/ПФУ

В таком случае с 1 мая до 30 сентября никуда обращаться не нужно — система все сделает сама.

Читайте также:

Что такое "нулевая" субсидия и кому ее назначают

Есть один момент, который часто путает людей. Иногда субсидию вроде назначают, но ее размер — ноль гривен. Это не отказ. Это означает, что вы имеете право на помощь, просто сейчас ваши доходы позволяют самостоятельно оплачивать коммуналку.

Такое чаще всего бывает летом, когда отопления нет, счета меньше, и государство ничего не доплачивает. Но даже в этом есть плюс — вы остаетесь в системе. Когда начнется отопительный сезон, субсидию пересчитает автоматически и выплаты могут появиться без новых заявлений.

Иногда "ноль" возникает из-за роста доходов, например после наследства. Некоторые думают, что его из-за этого исключили из программы — но это не так.

Кому придется подавать документы заново

Есть категории людей, которым обязательно нужно обновить данные и подать заявление:

арендаторы жилья;

внутренне перемещенные лица;

если в одном жилье несколько семей с отдельными счетами;

если изменился состав семьи (рождение, смерть, переезд и т.д.);

если по адресу фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано.

В этих случаях автоматического продления не будет.

Когда подавать заявление на субсидию и как это сделать

На подачу документов есть два месяца — май и июнь. Если успеть до конца июня, субсидию начислят задним числом — с 1 мая. Если обратиться позже, например в июле, выплаты начнутся только с момента подачи.

Поэтому, если у вас произошли какие-то изменения — лучше не затягивать и подать документы вовремя. Сделать это можно онлайн через портал Пенсионного фонда или через приложение "Дія", чтобы не стоять в очередях.

Ранее Новини.LIVE писали, что после окончания отопительного сезона субсидии не всем продлят автоматически. Некоторым людям, в частности пенсионерам, придется самим подать новое заявление — иначе выплаты могут остановить.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в апреле 2026 года многие украинцы получили разовую помощь 1500 грн. В основном это пенсионеры и те, кто уже имеет соцподдержку. Поэтому у многих возникает вопрос: повлияет ли эта выплата на субсидии или помощь для малообеспеченных.