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Головна Економіка Поїздка за кордон з дитиною: без яких документів не випускають у 2026 році

Поїздка за кордон з дитиною: без яких документів не випускають у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 16:29
Відпочинок з дитиною за кордоном: чому можуть відмовити у виїзді з України у 2026 році
Правила перетину кордону з дітьми у 2026 році. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році порядок перетину кордону з дітьми залишається одним із найпоширеніших питань серед українців. Хоча процедуру спростили, на практиці доволі часто виникають ситуації, коли у виїзді відмовляють через відсутність необхідних документів або помилки в їх оформленні. 

Про те, без яких документів українці з дітьми не зможуть виїхати за кордон у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на публікацію Департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Які документи потрібно мати для виїзду за кордон з дитиною у 2026 році

Важливо враховувати, що діти віком до 16 років можуть виїжджати за межі України лише у супроводі повнолітньої особи. Для перетину державного кордону з дитиною зазвичай необхідно мати:

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • документи, що підтверджують законні підстави супроводу дитини, якщо вона подорожує не з батьками;
  • свідоцтво про народження. Навіть якщо у дитини є закордонний паспорт, цей документ рекомендується мати при собі для підтвердження родинних зв’язків.

Пакет документів, якщо дитину супроводжують близькі родичі

У випадку, коли дитину супроводжують бабуся, дідусь, повнолітні брат або сестра, вітчим чи мачуха, необхідно надати:

  • свідоцтво про народження дитини;
  • документи, які підтверджують родинні зв’язки між дитиною та супроводжуючою особою.

У такій ситуації нотаріальна згода батьків на виїзд дитини за кордон зазвичай не вимагається.

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Що перевіряють, якщо дитина перетинає кордон у супроводі інших осіб

Якщо супроводжуючими є не близькі родичі (наприклад, тренер, викладач або знайомий сім’ї), необхідно підготувати:

  • свідоцтво про народження;
  • документи особи, яка супроводжує дитину;
  • документи, що підтверджують згоду батьків на виїзд дитини відповідно до вимог законодавства.

Як змінилися правила перетину кордону з дітьми під час воєнного стану

У період дії воєнного стану для тимчасового виїзду дитини за кордон згода другого з батьків, посвідчена нотаріально, у більшості випадків не є обов’язковою.

Водночас у разі виїзду на постійне проживання або тривале перебування за межами України необхідність такої згоди залежить від конкретної ситуації. У деяких випадках також можуть додатково перевіряти:

  • свідоцтво про смерть одного з батьків;
  • судове рішення щодо визначення місця проживання дитини;
  • рішення суду, яке дозволяє виїзд дитини без згоди одного з батьків;
  • документ, що підтверджує позбавлення одного з батьків батьківських прав;
  • довідку про заборгованість зі сплати аліментів, якщо вона є підставою для виїзду без згоди другого з батьків.

У Департаменті наголошують, що перед поїздкою варто завчасно перевірити наявність усіх необхідних документів і ознайомитися з чинними правилами перетину кордону. Це допоможе уникнути затримок, додаткових перевірок і можливих відмов під час прикордонного контролю.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році багато українців виїжджають за кордон у відпустку або у справах. Але не всі знають, чи може цьому завадити наявність у людини кредитів, іпотеки, покупок в розстрочку або лікарняного.

Також Новини.LIVE розповідали, що у країнах ЄС часто перевіряють, чи має людина достатньо грошей для поїздки. Потрібно показати, що у вас є кошти на весь час перебування за кордоном. Тому варто заздалегідь дізнатися, яку суму треба мати для в’їзду до Німеччини у 2026 році.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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