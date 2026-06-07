Відпочинок з дитиною за кордоном: чому можуть відмовити у виїзді з України у 2026 році

Правила перетину кордону з дітьми у 2026 році. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році порядок перетину кордону з дітьми залишається одним із найпоширеніших питань серед українців. Хоча процедуру спростили, на практиці доволі часто виникають ситуації, коли у виїзді відмовляють через відсутність необхідних документів або помилки в їх оформленні.

Про те, без яких документів українці з дітьми не зможуть виїхати за кордон у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на публікацію Департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Які документи потрібно мати для виїзду за кордон з дитиною у 2026 році

Важливо враховувати, що діти віком до 16 років можуть виїжджати за межі України лише у супроводі повнолітньої особи. Для перетину державного кордону з дитиною зазвичай необхідно мати:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

документи, що підтверджують законні підстави супроводу дитини, якщо вона подорожує не з батьками;

свідоцтво про народження. Навіть якщо у дитини є закордонний паспорт, цей документ рекомендується мати при собі для підтвердження родинних зв’язків.

Пакет документів, якщо дитину супроводжують близькі родичі

У випадку, коли дитину супроводжують бабуся, дідусь, повнолітні брат або сестра, вітчим чи мачуха, необхідно надати:

свідоцтво про народження дитини;

документи, які підтверджують родинні зв’язки між дитиною та супроводжуючою особою.

У такій ситуації нотаріальна згода батьків на виїзд дитини за кордон зазвичай не вимагається.

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Якщо супроводжуючими є не близькі родичі (наприклад, тренер, викладач або знайомий сім’ї), необхідно підготувати:

свідоцтво про народження;

документи особи, яка супроводжує дитину;

документи, що підтверджують згоду батьків на виїзд дитини відповідно до вимог законодавства.

Як змінилися правила перетину кордону з дітьми під час воєнного стану

У період дії воєнного стану для тимчасового виїзду дитини за кордон згода другого з батьків, посвідчена нотаріально, у більшості випадків не є обов’язковою.

Водночас у разі виїзду на постійне проживання або тривале перебування за межами України необхідність такої згоди залежить від конкретної ситуації. У деяких випадках також можуть додатково перевіряти:

свідоцтво про смерть одного з батьків;

судове рішення щодо визначення місця проживання дитини;

рішення суду, яке дозволяє виїзд дитини без згоди одного з батьків;

документ, що підтверджує позбавлення одного з батьків батьківських прав;

довідку про заборгованість зі сплати аліментів, якщо вона є підставою для виїзду без згоди другого з батьків.

У Департаменті наголошують, що перед поїздкою варто завчасно перевірити наявність усіх необхідних документів і ознайомитися з чинними правилами перетину кордону. Це допоможе уникнути затримок, додаткових перевірок і можливих відмов під час прикордонного контролю.

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