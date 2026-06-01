Перетин кордону у 2026 році: чи можуть кредити або лікарняний завадити виїхати з України

Що перевіряють в українців при перетині кордону.

У 2026 році багато громадян України перетинає державний кордон для поїздки у відпустку чи у справах. При цьому не всі знають, чи може наявність кредиту, іпотеки, розстрочки на товари або перебування на лікарняному стати причиною для відмови у виїзді з країни.

Про те, які саме обставини враховуються під час проходження прикордонного контролю у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерстві внутрішніх справ України.

Чи можуть відмовити у виїзді за кордон через кредит чи лікарняний

У відомстві зазначили, що під час перевірки на державному кордоні прикордонники не беруть до уваги інформацію про кредитні зобов’язання громадян. Тобто наявність банківського кредиту, іпотеки чи оформленої розстрочки жодним чином не впливає на можливість виїхати з країни.

Так само не перевіряються й листки тимчасової непрацездатності. Тому факт перебування людини на лікарняному не може бути підставою для відмови у перетині державного кордону.

У яких випадках виїзд українців за кордон може бути обмежений

У МВС наголошують, що обмеження права на виїзд можливе лише у випадках, прямо передбачених законодавством. Зокрема, це стосується громадян:

засуджених за кримінальні правопорушення;

щодо яких суд обрав запобіжний захід із забороною залишати територію України;

які не виконують рішення суду або інших органів, які підлягають примусовому виконанню.

Крім того, виїзд можуть обмежити для громадян, які перебувають під адміністративним наглядом поліції, оголошені в розшук правоохоронними органами або мають чинні рішення суду чи постанови виконавчої служби щодо примусового виконання зобов’язань. Серед причин також може бути систематична несплата аліментів.

Ще однією підставою для відмови у перетині кордону є відсутність документів, необхідних для законного виїзду з України. Водночас у МВС підкреслюють, що жодні інші причини, не визначені законом, не можуть використовуватися для обмеження права громадянина на виїзд.

Правила виїзду за кордон для чоловіків

У відомстві також нагадали про правила, які діють під час воєнного стану. Чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ — як у паперовій, так і в електронній формі.

Відповідно до законодавства, співробітники Державної прикордонної служби мають право перевіряти військово-облікові документи в прикордонній смузі, контрольованих прикордонних районах, а також безпосередньо в пунктах пропуску під час перетину державного кордону України.

