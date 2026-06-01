Пересечение границы в 2026 году: могут ли кредиты или больничный помешать выехать из Украины

В 2026 году многие граждане Украины пересекают государственную границу для поездки в отпуск или по делам. При этом не все знают, может ли наличие кредита, ипотеки, рассрочки на товары или пребывание на больничном стать причиной для отказа в выезде из страны.

О том, какие именно обстоятельства учитываются при прохождении пограничного контроля в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерстве внутренних дел Украины.

Могут ли отказать в выезде за границу из-за кредита или больничного

В ведомстве отметили, что во время проверки на государственной границе пограничники не принимают во внимание информацию о кредитных обязательствах граждан. То есть наличие банковского кредита, ипотеки или оформленной рассрочки никоим образом не влияет на возможность выехать из страны.

Так же не проверяются и листки временной нетрудоспособности. Поэтому факт пребывания человека на больничном не может быть основанием для отказа в пересечении государственной границы.

В каких случаях выезд украинцев за границу может быть ограничен

В МВД отмечают, что ограничение права на выезд возможно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. В частности, это касается граждан:

осужденных за уголовные правонарушения;

в отношении которых суд избрал меру пресечения с запретом покидать территорию Украины;

которые не выполняют решения суда или других органов, подлежащих принудительному исполнению.

Кроме того, выезд могут ограничить для граждан, находящихся под административным надзором полиции, объявленных в розыск правоохранительными органами или имеющих действующие решения суда или постановления исполнительной службы о принудительном исполнении обязательств. Среди причин также может быть систематическая неуплата алиментов.

Еще одним основанием для отказа в пересечении границы является отсутствие документов, необходимых для законного выезда из Украины. В то же время в МВД подчеркивают, что никакие другие причины, не определенные законом, не могут использоваться для ограничения права гражданина на выезд.

Правила выезда за границу для мужчин

В ведомстве также напомнили о правилах, которые действуют во время военного положения. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ — как в бумажной, так и в электронной форме.

В соответствии с законодательством, сотрудники Государственной пограничной службы имеют право проверять военно-учетные документы в пограничной полосе, контролируемых пограничных районах, а также непосредственно в пунктах пропуска во время пересечения государственной границы Украины.

