Новые "правила безвиза": какие данные будут требовать у украинцев для въезда в ЕС с 2026 года

Вскоре украинцам, которые планируют путешествие в страны Евросоюза, придется оформлять специальное электронное разрешение на въезд. Оно будет платным и будет касаться краткосрочных поездок — до 90 дней в течение 180 дней.

О том, когда и какие данные нужно будет предоставлять украинцам для въезда в ЕС, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на инфографику Департамента консульской службы МИД Украины.

Что такое ETIAS и сколько времени будет действовать разрешение после оформления

ETIAS — это электронное разрешение на въезд в 30 европейских стран для граждан государств с безвизовым режимом, в том числе и Украины. Однако стоит понимать, что это не виза и не гарантия автоматического въезда в ЕС — окончательное решение, как и раньше, будут принимать пограничники.

Разрешение будет привязано к загранпаспорту и будет действовать до трех лет или до завершения срока действия паспорта.

Какие данные нужно будет предоставить украинцам при оформлении ETIAS

При подаче заявки украинцы должны будут указать:

сведения о запланированном путешествии;

данные действительного биометрического паспорта;

личные данные и контактную информацию;

информацию об образовании и месте работы;

соответствующие дополнительные декларации, предусмотренные процедурой ETIAS.

Подать заявку можно будет онлайн через официальный сайт ETIAS или мобильное приложение.

Сколько придется заплатить украинцам при оформлении ETIAS

Стандартный сбор за оформление ETIAS составит 20 евро (чуть больше 1 000 грн). Однако некоторые категории граждан освобождаются от оплаты. Это касается:

людей в возрасте от 70 лет;

членов семей граждан ЕС;

детей и подростков до 18 лет.

Сколько времени закладывать на оформление

Большинство заявок обещают проверять в течение нескольких минут. Но в отдельных случаях процедура может затянуться:

до 14 дней, если понадобятся дополнительные документы;

до 30 дней, если заявителя пригласят на собеседование.

Поэтому путешественникам советуют оформлять разрешение заранее, а не в последний момент перед путешествием. При пересечении границы нужно будет иметь именно тот паспорт, который был указан в заявке ETIAS.

По предварительным прогнозам система заработает в четвертом квартале 2026 года. Точную дату запуска обещают сообщить заранее.

