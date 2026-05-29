Нові "правила безвізу": які дані вимагатимуть в українців для в’їзду в ЄС з 2026 року

Невдовзі українцям, які планують подорож до країн Євросоюзу, доведеться оформлювати спеціальний електронний дозвіл на в’їзд. Він буде платним та стосуватиметься короткострокових поїздок — до 90 днів протягом 180 днів.

Що таке ETIAS та скільки часу діятиме дозвіл після оформлення

Що таке ETIAS та скільки часу діятиме дозвіл після оформлення

ETIAS — це електронний дозвіл на в’їзд до 30 європейських країн для громадян держав із безвізовим режимом, зокрема й України. Однак варто розуміти, що це не віза і не гарантія автоматичного в’їзду до ЄС — остаточне рішення, як і раніше, ухвалюватимуть прикордонники.

Дозвіл буде прив’язаний до закордонного паспорта та діятиме до трьох років або до завершення терміну дії паспорта.

Які дані потрібно буде надати українцям під час оформлення ETIAS

Під час подання заявки українці повинні будуть вказати:

відомості про заплановану подорож;

дані дійсного біометричного паспорта;

особисті дані та контактну інформацію;

інформацію про освіту та місце роботи;

відповідні додаткові декларації, передбачені процедурою ETIAS.

Подати заявку можна буде онлайн через офіційний сайт ETIAS або мобільний застосунок.

Скільки доведеться заплатити українцям під час оформлення ETIAS

Стандартний збір за оформлення ETIAS становитиме 20 євро (трохи більше ніж 1 000 грн). Однак деякі категорії громадян звільняються від оплати. Це стосується:

людей віком від 70 років;

членів сімей громадян ЄС;

дітей та підлітків до 18 років.

Скільки часу закладати на оформлення

Більшість заявок обіцяють перевіряти протягом кількох хвилин. Але в окремих випадках процедура може затягнутися:

до 14 днів, якщо знадобляться додаткові документи;

до 30 днів, якщо заявника запросять на співбесіду.

Тому мандрівникам радять оформлювати дозвіл заздалегідь, а не в останній момент перед подорожжю. Під час перетину кордону потрібно буде мати саме той паспорт, який був вказаний у заявці ETIAS.

За попередніми прогнозами система запрацює у четвертому кварталі 2026 року. Точну дату запуску обіцяють повідомити заздалегідь.

