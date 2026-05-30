Штрафы на границе Украины: кому грозит финансовое взыскание от 17 000 грн

Украинцам стоит ознакомиться с правилами пересечения границы, чтобы не подвергаться неприятностям. За некоторые нарушения грозят немалые штрафы. Мы узнали, почему с граждан могут взыскать 17 000 грн при выезде или въезде в Украину.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 476 Таможенного кодекса.

Штрафы на границе Украины

Очень часто украинцев штрафуют из-за товаров. Одна из причин — перемещение через таможенную границу вещей с нарушением прав интеллектуальной собственности. Обычно речь идет о попытке импорта/экспорта контрафакта или пиратской продукции.

Сюда входит использование торговых марок/логотипов без разрешения правообладателя, патентов на изобретения, промышленных образцов, копий брендовой одежды/техники/обуви и пр.

Закон предусматривает строгую административную ответственность — штраф в размере от 1000 до 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконных товаров.

Так что финансовое взыскание может достигать 17 000-34 000 грн, а все вещи подлежат обязательному уничтожению за счет нарушителя, поскольку контрафактную продукцию нельзя растаможивать.

За что штрафуют на украинской границе

Таможенный кодекс предусматривает другие штрафы за несоблюдение законодательных требований. Среди наиболее распространенных такие:

статья 471 — уклонение от декларирования товаров и валюты (если сумма превышает 10 000 евро в эквиваленте);

статья 474 — препятствование должностным лицам осмотреть товар, транспортные средства и документы во время таможенной проверки;

статья 482 — попытка уклониться от таможенного контроля;

статья 483 — попытка скрыть товар при выезде или въезде;

статья 485 — уклонение от уплаты налогов и других таможенных платежей.

Размеры штрафов варьируются и могут доходить до 150% стоимости продукции. Также в большинстве случаев транспортируемые вещи конфискуют без возврата владельцам.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько валюты украинцы могут вывезти за границу без письменного декларирования. Лимит в 2026 году составляет 10 000 евро в эквиваленте. Сумму превышения обязательно нужно декларировать при прохождении таможенного контроля.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году украинцам придется оформлять разрешение ETIAS. Это электронный документ, который предусматривает право на въезд в ЕС. Без ETIAS иностранцев не пропустят через границу, кроме случаев наличия визы или разрешения на постоянное проживание.