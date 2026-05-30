Штрафи на кордоні України: кому загрожує фінансове стягнення від 17 000 грн

Перевірка документів на кордоні України.

Українцям варто ознайомитися з правилами перетину кордону, аби не наражатися на неприємності. За деякі порушення загрожують чималі штрафи. Ми дізналися, чому з громадян можуть стягнути 17 000 грн під час виїзду або в'їзду в Україну.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 476 Митного кодексу.

Штрафи на кордоні України

Дуже часто українців штрафують через товари. Одна з причин — переміщення через митний кордон речей із порушенням прав інтелектуальної власності. Зазвичай йдеться про спробу імпорту/експорту контрафакту або піратської продукції.

Сюди входить використання торгових марок/логотипів без дозволу правовласника, патентів на винаходи, промислових зразків, копій брендового одягу/технік/взуття тощо.

Закон передбачає сувору адміністративну відповідальність — штраф у розмірі від 1000 до 2 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконних товарів.

Отже фінансове стягнення може сягати 17 000-34 000 грн, а всі речі підлягають обов'язковому знищенню за рахунок порушника, оскільки контрафактну продукцію не можна розмитнювати.

За що штрафують на українському кордоні

Митний кодекс передбачає інші штрафи за недотримання законодавчих вимог. Серед найбільш поширених такі:

стаття 471 — ухилення від декларування товарів і валюти (якщо сума перевищує 10 000 євро в еквіваленті);

стаття 474 — перешкоджання посадовим особам оглянути товар, транспортні засоби і документи під час митної перевірки;

стаття 482 — спроба ухилитися від митного контролю;

стаття 483 — намагання приховати товар при виїзді або в'їзді;

стаття 485 — ухилення від сплати податків та інших митних платежів.

Розміри штрафів варіюються і можуть доходити до 150% вартості продукції. Також у більшості випадків транспортовані речі конфіскують без повернення власникам.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки валюти українці можуть вивезти за кордон без письмового декларування. Ліміт у 2026 році становить 10 000 євро в еквіваленті. Суму перевищення обов'язково потрібно декларувати під час проходження митного контролю.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році українцям доведеться оформлювати дозвіл ETIAS. Це електронний документ, який передбачає право на в'їзд в ЄС. Без ETIAS іноземців не пропустять через кордон, окрім випадків наявності візи чи дозволу на постійне проживання.