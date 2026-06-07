Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Поездка за границу с ребенком: без каких документов не выпустят в 2026 году

Поездка за границу с ребенком: без каких документов не выпустят в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 16:29
Отдых с ребенком за границей: почему могут отказать в выезде из Украины в 2026 году
Правила пересечения границы с детьми в 2026 году. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году порядок пересечения границы с детьми остается одним из самых распространенных вопросов среди украинцев. Хотя процедуру упростили, на практике довольно часто возникают ситуации, когда в выезде отказывают из-за отсутствия необходимых документов или ошибки в их оформлении.

О том, без каких документов украинцы с детьми не смогут выехать за границу в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на публикацию Департамента правового обеспечения Днепровского городского совета.

Какие документы нужно иметь для выезда за границу с ребенком в 2026 году

Важно учитывать, что дети в возрасте до 16 лет могут выезжать за пределы Украины только в сопровождении совершеннолетнего лица. Для пересечения государственной границы с ребенком обычно необходимо иметь:

  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • документы, подтверждающие законные основания сопровождения ребенка, если он путешествует не с родителями;
  • свидетельство о рождении. Даже если у ребенка есть загранпаспорт, этот документ рекомендуется иметь при себе для подтверждения родственных связей.

Пакет документов, если ребенка сопровождают близкие родственники

В случае, когда ребенка сопровождают бабушка, дедушка, совершеннолетние брат или сестра, отчим или мачеха, необходимо предоставить:

  • свидетельство о рождении ребенка;
  • документы, подтверждающие родственные связи между ребенком и сопровождающим лицом.

В такой ситуации нотариальное согласие родителей на выезд ребенка за границу обычно не требуется.

Читайте также:

Что проверяют, если ребенок пересекает границу в сопровождении других лиц

Если сопровождающими являются не близкие родственники (например, тренер, преподаватель или знакомый семьи), необходимо подготовить:

  • свидетельство о рождении;
  • документы лица, сопровождающего ребенка;
  • документы, подтверждающие согласие родителей на выезд ребенка в соответствии с требованиями законодательства.

Как изменились правила пересечения границы с детьми во время военного положения

В период действия военного положения для временного выезда ребенка за границу согласие второго родителя, заверенное нотариально, в большинстве случаев не является обязательным.

В то же время в случае выезда на постоянное проживание или длительное пребывание за пределами Украины необходимость такого согласия зависит от конкретной ситуации. В некоторых случаях также могут дополнительно проверять:

  • свидетельство о смерти одного из родителей;
  • судебное решение по определению места жительства ребенка;
  • решение суда, которое позволяет выезд ребенка без согласия одного из родителей;
  • документ, подтверждающий лишение одного из родителей родительских прав;
  • справку о задолженности по уплате алиментов, если она является основанием для выезда без согласия второго родителя.

В Департаменте отмечают, что перед поездкой стоит заблаговременно проверить наличие всех необходимых документов и ознакомиться с действующими правилами пересечения границы. Это поможет избежать задержек, дополнительных проверок и возможных отказов во время пограничного контроля.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году многие украинцы выезжают за границу в отпуск или по делам. Но не все знают, может ли этому помешать наличие у человека кредитов, ипотеки, покупок в рассрочку или больничного.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в странах ЕС часто проверяют, имеет ли человек достаточно денег для поездки. Нужно показать, что у вас есть средства на все время пребывания за границей. Поэтому стоит заранее узнать, какую сумму надо иметь для въезда в Германию в 2026 году.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации