Отдых с ребенком за границей: почему могут отказать в выезде из Украины в 2026 году

Правила пересечения границы с детьми в 2026 году. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году порядок пересечения границы с детьми остается одним из самых распространенных вопросов среди украинцев. Хотя процедуру упростили, на практике довольно часто возникают ситуации, когда в выезде отказывают из-за отсутствия необходимых документов или ошибки в их оформлении.

О том, без каких документов украинцы с детьми не смогут выехать за границу в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на публикацию Департамента правового обеспечения Днепровского городского совета.

Какие документы нужно иметь для выезда за границу с ребенком в 2026 году

Важно учитывать, что дети в возрасте до 16 лет могут выезжать за пределы Украины только в сопровождении совершеннолетнего лица. Для пересечения государственной границы с ребенком обычно необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

документы, подтверждающие законные основания сопровождения ребенка, если он путешествует не с родителями;

свидетельство о рождении. Даже если у ребенка есть загранпаспорт, этот документ рекомендуется иметь при себе для подтверждения родственных связей.

Пакет документов, если ребенка сопровождают близкие родственники

В случае, когда ребенка сопровождают бабушка, дедушка, совершеннолетние брат или сестра, отчим или мачеха, необходимо предоставить:

свидетельство о рождении ребенка;

документы, подтверждающие родственные связи между ребенком и сопровождающим лицом.

В такой ситуации нотариальное согласие родителей на выезд ребенка за границу обычно не требуется.

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Что проверяют, если ребенок пересекает границу в сопровождении других лиц

Если сопровождающими являются не близкие родственники (например, тренер, преподаватель или знакомый семьи), необходимо подготовить:

свидетельство о рождении;

документы лица, сопровождающего ребенка;

документы, подтверждающие согласие родителей на выезд ребенка в соответствии с требованиями законодательства.

Как изменились правила пересечения границы с детьми во время военного положения

В период действия военного положения для временного выезда ребенка за границу согласие второго родителя, заверенное нотариально, в большинстве случаев не является обязательным.

В то же время в случае выезда на постоянное проживание или длительное пребывание за пределами Украины необходимость такого согласия зависит от конкретной ситуации. В некоторых случаях также могут дополнительно проверять:

свидетельство о смерти одного из родителей;

судебное решение по определению места жительства ребенка;

решение суда, которое позволяет выезд ребенка без согласия одного из родителей;

документ, подтверждающий лишение одного из родителей родительских прав;

справку о задолженности по уплате алиментов, если она является основанием для выезда без согласия второго родителя.

В Департаменте отмечают, что перед поездкой стоит заблаговременно проверить наличие всех необходимых документов и ознакомиться с действующими правилами пересечения границы. Это поможет избежать задержек, дополнительных проверок и возможных отказов во время пограничного контроля.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году многие украинцы выезжают за границу в отпуск или по делам. Но не все знают, может ли этому помешать наличие у человека кредитов, ипотеки, покупок в рассрочку или больничного.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в странах ЕС часто проверяют, имеет ли человек достаточно денег для поездки. Нужно показать, что у вас есть средства на все время пребывания за границей. Поэтому стоит заранее узнать, какую сумму надо иметь для въезда в Германию в 2026 году.