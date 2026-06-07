Отдых с ребенком за границей: почему могут отказать в выезде из Украины в 2026 году

Поездка за границу с ребенком: без каких документов не выпустят в 2026 году
В 2026 году порядок пересечения границы с детьми остается одним из самых распространенных вопросов среди украинцев. Хотя процедуру упростили, на практике довольно часто возникают ситуации, когда в выезде отказывают из-за отсутствия необходимых документов или ошибки в их оформлении.
О том, без каких документов украинцы с детьми не смогут выехать за границу в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на публикацию Департамента правового обеспечения Днепровского городского совета.
Какие документы нужно иметь для выезда за границу с ребенком в 2026 году
Важно учитывать, что дети в возрасте до 16 лет могут выезжать за пределы Украины только в сопровождении совершеннолетнего лица. Для пересечения государственной границы с ребенком обычно необходимо иметь:
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- документы, подтверждающие законные основания сопровождения ребенка, если он путешествует не с родителями;
- свидетельство о рождении. Даже если у ребенка есть загранпаспорт, этот документ рекомендуется иметь при себе для подтверждения родственных связей.
Пакет документов, если ребенка сопровождают близкие родственники
В случае, когда ребенка сопровождают бабушка, дедушка, совершеннолетние брат или сестра, отчим или мачеха, необходимо предоставить:
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие родственные связи между ребенком и сопровождающим лицом.
В такой ситуации нотариальное согласие родителей на выезд ребенка за границу обычно не требуется.
Что проверяют, если ребенок пересекает границу в сопровождении других лиц
Если сопровождающими являются не близкие родственники (например, тренер, преподаватель или знакомый семьи), необходимо подготовить:
- свидетельство о рождении;
- документы лица, сопровождающего ребенка;
- документы, подтверждающие согласие родителей на выезд ребенка в соответствии с требованиями законодательства.
Как изменились правила пересечения границы с детьми во время военного положения
В период действия военного положения для временного выезда ребенка за границу согласие второго родителя, заверенное нотариально, в большинстве случаев не является обязательным.
В то же время в случае выезда на постоянное проживание или длительное пребывание за пределами Украины необходимость такого согласия зависит от конкретной ситуации. В некоторых случаях также могут дополнительно проверять:
- свидетельство о смерти одного из родителей;
- судебное решение по определению места жительства ребенка;
- решение суда, которое позволяет выезд ребенка без согласия одного из родителей;
- документ, подтверждающий лишение одного из родителей родительских прав;
- справку о задолженности по уплате алиментов, если она является основанием для выезда без согласия второго родителя.
В Департаменте отмечают, что перед поездкой стоит заблаговременно проверить наличие всех необходимых документов и ознакомиться с действующими правилами пересечения границы. Это поможет избежать задержек, дополнительных проверок и возможных отказов во время пограничного контроля.
Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году многие украинцы выезжают за границу в отпуск или по делам. Но не все знают, может ли этому помешать наличие у человека кредитов, ипотеки, покупок в рассрочку или больничного.
Также Новини.LIVE рассказывали, что в странах ЕС часто проверяют, имеет ли человек достаточно денег для поездки. Нужно показать, что у вас есть средства на все время пребывания за границей. Поэтому стоит заранее узнать, какую сумму надо иметь для въезда в Германию в 2026 году.