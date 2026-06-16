В’їзд до Польщі у 2026 році: без якого документа перетин кордону ускладниться

Автомобіль в пункті пропуску. Фото: Google Maps

Плануючи виїзд за кордон, українцям варто ретельно підготуватися. Адже в пункті пропуску можуть виникнути неочікувані проблеми, пов’язані з перебуванням у конкретній країні. Так, дівчину не пропустили в Польщу через відсутність підтвердження проживання.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на допис користувачки соціальної мережі Threads.

Що потрібно мати на кордоні

Дівчина їхала прямим автобусом з України до Праги, де мала сісти на літак в Італію. Однак до вильоту залишалося два дні, протягом яких вона планувала жити в брата. Проблема спіткала на польському кордоні: в пункті пропуску вимагали підтвердження проживання у Чехії, наприклад, запрошення від брата чи бронювання готельного номера.

"Сама черга на кордоні не була довгою, але мене не пропустили на Раві-Руській. Я їхала прямим автобусом в Прагу, мала квитки на літак в Італію, але не мала броні на готель в Празі (планувала дві ночі переночувати в брата, бо їхала з запасом часу до літака)", — написала українка.

Повідомлення у соцмережі Threads. Фото: скриншот

Для успішного перетину кордону необхідно мати не лише дійсні документи й готівку, а також підтвердження житла, навіть якщо йдеться про один день. Дівчині порадили миттєво забронювати номер у найдешевшому готелі Праги, аби показати прикордонникам. Однак автобус поїхав далі без пасажирки.

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На урядовому порталі Республіки Польща йдеться: іноземцям буде відмовлено у в'їзді на територію країни, якщо вони не надали документальних підтверджень мети та умов запланованого перебування.

Затримки на польському кордоні

У Львівській митниці попередили мандрівників, які планують перетинати кордон Польщі, про обмеження на пересування найближчим часом. До листопада 2027 року буде здійснюватися ремонт на автобусній смузі в пункті пропуску "Шегині — Медика".

Це означає, що автобуси не прийматимуть на в’їзд, поки роботи не будуть завершені. Однак у зворотному напрямку жодних перешкод для проїзду не передбачається. Прикордонники закликали водіїв врахувати обмеження при плануванні маршруту.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки готівки брати українцям до Польщі. Адже на кордоні можуть перевіряти платоспроможність. Доведеться показати суму, якої вистачить за весь період запланованого перебування за кордоном.

Також Новини.LIVE розповідали, які мінімальну зарплату отримують працівники в Польщі. Станом на 2026 рік роботодавці повинні виплачувати щонайменше 4 806 злотих брутто на місяць. А з 1 січня сума може вирости до 4 986 злотих брутто.