Пересечение границы Польши осложнилось: что могут тщательно проверять в украинцев

Проблемы на польской границе. Фото: Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Не всех украинцев могут пропустить в Польшу из-за тщательных проверок пограничников. Наши граждане массово жалуются в интернет-сети на долгие ожидания в пунктах пропуска и жесткий контроль со стороны работников. Следует заранее разобраться с правилами пересечения границы, дабы минимизировать риски.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение пользовательницы социальной сети Threads.

Проверки на польской границе

Девушка пыталась пересечь пограничный пункт Грушев — Будомеж, пользуясь услугами автобусной пассажирской перевозки. Однако столкнулась со строгим контролем, в результате чего пяти людям в транспорте вообще отказали во въезде.

"Очень тщательно проверяют наличные и деньги на карте, страхование, если транзитом, то бронирование билетов на самолет. Людей, которые путешествовали по транзиту и имели немного денег, развернули. Очень тщательно проверяют багаж", — написала украинка.

В комментариях люди подтвердили, что ситуация действительно напряженная. У другой девушки, которая ехала через Грушев транзитом на собственном автомобиле, проверяли все вещи, спрашивали о наличных, маршруте и точном адресе прибытия.

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В то же время, по словам путешественников, в других пунктах пропуска подобного контроля не было. Во время проезда через Раву-Русскую и Краковец пограничники почти не допрашивали, кто куда следует, достаточно ли наличных денег, присутствует ли медицинское страхование и другие документы.

Сколько наличных нужно иметь на границе

Существуют четкие требования относительно минимальной суммы наличных денег для успешного пересечения границы. Согласно информации на правительственном портале Республики Польша, в 2026 году подтверждение платежеспособности включает:

300 злотых — для поездки продолжительностью не более четырех дней;

75 злотых — на каждый день запланированного пребывания, если путешествие продлится более четырех дней.

Дополнительно необходимо иметь документы для подтверждения цели пересечения государственной границы. Например, приглашение от родственников, билеты на событие, бронирование гостиничного номера в случае туризма и т.д. Обязательно нужно оформить медицинское страхование и сдать биометрию (для людей, выезжающих в первый раз после запуска системы EES).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, могут ли запретить выезд за границу из-за долгов. Наличие кредита никак не влияет на право украинцев путешествовать. Однако открытое исполнительное производство и решение суда об ограничениях не позволят пересечь границу.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Польше готовят ужесточение проверок на рынке труда. С 8 июля контролирующий орган сможет принудительно преобразовывать гражданско-правовые договоры в трудовые. Многие украинцы рискуют потерять работу.