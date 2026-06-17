Работа в Польше для украинцев: чем новая система проверок грозит трудоустройству

Проверка условий трудоустройства в Польше. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В украинцев, проживающих и работающих в Польше, могут возникнуть неожиданные трудности. С 8 июля 2026 года Национальная инспекция труда получит полномочия принимать решения о принудительном преобразовании гражданско-правовых договоров в трудовые. Это создает риск для иностранцев в Польше потерять работу.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится для сотрудников в Польше в ближайшее время.

Новая система проверок в Польше

Согласно информации издания Radiozet.pl, планируется введение двухэтапной модели контроля работодателей. Национальная инспекция труда Польши сможет прийти в компанию с проверкой для оценки реального формата сотрудничества с подчиненными. Внимание будет уделяться трем основным критериям:

личное выполнение обязанностей;

наличие непосредственного руководства или надзора за выполнением обязанностей;

фиксированный график и место работы.

Если будут выявлены эти критерии, контролирующий орган сможет обязать работодателя преобразовать гражданско-правовые договоры и B2B-контракты в трудовые (umowa o pracę). Для быстрого выявления нарушений будет осуществляться обмен данными с налоговой службой и фондом социального страхования.

В чем заключается риск для украинцев

С одной стороны, новая система предусматривает предоставление улучшенных трудовых гарантий, но с другой — несет угрозу для иностранцев, трудоустроенных по договору гражданско-правового характера. Не все работодатели захотят менять формат сотрудничества, поскольку это приведет к увеличению расходов.

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"Компании, которые массово используют umowa zlecenia или B2B-контракты вместо трудовых договоров, могут инициировать сокращения, изменить графики, перевести работников в категорию подрядчиков или отказаться от найма иностранцев, дабы снизить расходы", — отметил генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич в комментарии РБК-Украина.

По его словам, недобросовестных работодателей на польском рынке хватает. И они будут принимать решения относительно сотрудников в своих интересах, не задумываясь о последствиях для иностранцев. Особенно уязвимыми окажутся люди, чье право на пребывание/работу за рубежом связано с конкретной компанией.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Польше планируют отменить лицензионный сбор за радио и телевизоры. Вместо этого хотят ввести новый аудиовизуальный сбор. Его будут автоматически взимать с налогоплательщиков при подаче декларации.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько наличных стоит брать украинцам во время поездки в Польшу. На границе могут потребовать подтверждение платежеспособности. Чтобы пройти проверку, необходимо предъявить минимально допустимую сумму денег.