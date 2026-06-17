Робота в Польщі для українців: чим нова система перевірок загрожує працевлаштуванню

Перевірки умов працевлаштування в Польщі. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Для українців, які мешкають і працюють у Польщі, можуть виникнути неочікувані труднощі. З 8 липня 2026 року Національна інспекція праці отримає повноваження ухвалювати рішення про примусове перетворення цивільно-правових договорів на трудові. Це створює ризик для іноземців у Польщі втратити роботу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що зміниться для працівників у Польщі найближчим часом.

Нова система перевірок у Польщі

Згідно з інформацією видання Radiozet.pl, планується запровадження двоетапної моделі контролю роботодавців. Національна інспекція праці Польщі зможе прийти в компанію з перевіркою для оцінки реального формату співпраці з підлеглими. Увагу звертатимуть на три основні критерії:

особисте виконання обов’язків;

наявність прямого керівництва чи нагляду за виконанням обов’язків;

фіксований графік і місце роботи.

Якщо будуть виявлені ці критерії, контролюючий орган зможе примусити роботодавця перетворити цивільно-правові договори та B2B-контракти на трудові (umowa o pracę). Для швидкого виявлення порушень відбуватиметься обмін даними з податковою та фондом соціального страхування.

В чому ризик для українців

З одного боку, нова система передбачає надання покращених трудових гарантій, але з іншого — несе загрозу для іноземців, працевлаштованих за договором цивільно-правового характеру. Не всі роботодавці захочуть змінювати формат співпраці, оскільки це призведе до збільшених витрат.

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"Компанії, які масово використовують umowa zlecenia або В2В-контракти замість трудових, можуть ініціювати скорочення, змінити графіки, перевести працівників до підрядників або відмовитися від найму іноземців, щоб знизити витрати", — зазначив генеральний директор Gremi Personal Томаш Богдевич у коментарі РБК-Україна.

За його словами, несумлінних роботодавців на польському ринку вистачає. І вони будуть ухвалювати рішення щодо працівників на власну користь, не замислюючись над наслідками для іноземців. Особливо вразливими будуть люди, чиє право на перебування/роботу за кордоном пов'язане з конкретною компанією.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Польщі планують скасувати ліцензійний збір за радіо та телевізори. Натомість хочуть запровадити новий аудіовізуальний платіж. Його автоматично стягуватимуть із платників податків під час подання декларації.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки готівки варто брати українцям під час поїздки в Польщу. На кордоні можуть вимагати підтвердження платоспроможності. Щоб пройти перевірку, необхідно пред’явити мінімально допустиму суму коштів.